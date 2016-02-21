الأحد 21 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل ما لا يقل عن 14 في اشتباكات بين الجيش وإسلاميين في بنغازي بشرق ليبيا

* مقتل صربيين مخطوفين في ليبيا في هجوم أمريكي على موقع للدولة الإسلامية

* أمريكا والحلفاء ينفذون 25 غارة على تنظيم الدولة الاسلامية

* الأسد: مستعدون لوقف إطلاق النار شرط عدم استغلال الإرهابيين له

* المعارضة السورية مستعدة لقبول هدنة لكن التوصل لاتفاق يبدو مستحيلا

* تقارير: الجيش السوري وحلفاؤه ينتزعون 18 قرية من الدولة الإسلامية في شرق حلب