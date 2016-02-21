مصحح-محافظ البنك المركزي المصري: مصر لن تعوم الجنيه قبل تعافي الاحتياطي النقدي الأجنبي

(لتصحيح تصريحات المحافظ وتوضيح أنه يتحدث عن تعويم الجنيه وليس خفض قيمته)

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأحد إنه لن يعوم الجنيه المصري قبل أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار.

وقال عامر ردا على سؤال في برنامج حواري عما إذا كان سيعوم العملة المصرية "لا على الاطلاق.. حينما يصل الاحتياطى إلى 25 أو 30 مليار دولار نبقى نفكر.. إحنا بنراعى المجتمع."

وأشار إلى أن حجم الاحتياطي الحالي هو 16.5 مليار دولار.