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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 25, 2016 4:07am GMT
 
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الخميس 25 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية

* المعارضة السورية تقول إنها مستعدة لوقف القتال لمدة أسبوعين لاختبار جدية التزام الجانب الآخر بخطة أمريكية-روسية ترمي إلى وقف العمليات القتالية.

* روسيا تقول إنها خفضت حدة القصف في سوريا اليومين الماضيين

* تقرير: قوات خاصة فرنسية تشن "حربا سرية" في ليبيا

* مسؤولون: انسحاب مسلحي الدولة الإسلامية من صبراتة الليبية

* وزير إماراتي: موعد افتتاح السكك الحديدية بين دول الخليج لم يعد واقعيا

* بي إن القطرية تأمل في شراء استوديوهات ميراماكس الأمريكية للأفلام أهم الأنباء العالمية

* الولايات المتحدة والصين تتفقان على مسودة قرار يوسع عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب أحدث تجربة نووية نفذتها بيونجيانج .

* بي.بي تتوقع انتهاء تخمة معروض النفط قريبا لكن التداعيات ستستمر   يتبع
 