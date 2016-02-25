الجنيه يواصل الهبوط في السوق السوداء وينزل إلى 9.25 للدولار
القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - واصل الجنيه المصري الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء وبلغ 9.25جنيه للدولار اليوم الخميس مع استقرار سعره في العطاء الرسمي للعملة الصعبة.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة أزمة في العملة الأجنبية مما يفرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية.
وباع البنك المركزي اليوم 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء.
وسعر الجنيه الرسمي أعلى كثيرا منه في السوق السوداء حيث هبط اليوم إلى 9.25 جنيه للدولار مقارنة مع 9.20 جنيه يوم الثلاثاء.
وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبتها في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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