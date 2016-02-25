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الجنيه يواصل الهبوط في السوق السوداء وينزل إلى 9.25 للدولار

Thu Feb 25, 2016 10:20am GMT
 
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القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - واصل الجنيه المصري الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء وبلغ ‭‭9.25‬‬جنيه للدولار اليوم الخميس مع استقرار سعره في العطاء الرسمي للعملة الصعبة.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة أزمة في العملة الأجنبية مما يفرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية.

وباع البنك المركزي اليوم 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء.

وسعر الجنيه الرسمي أعلى كثيرا منه في السوق السوداء حيث هبط اليوم إلى 9.25 جنيه للدولار مقارنة مع 9.20 جنيه يوم الثلاثاء.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبتها في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 