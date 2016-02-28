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الأحد 28 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية
* صمود اتفاق الهدنة مع توقف القتال في معظم أنحاء سوريا
* الدولة الإسلامية تهاجم بلدة تسيطر عليها وحدات كردية شمال سوريا
* الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون 22 ضربة ضد الدولة الإسلامية
* سكان: مقتل 40 في ضربات جوية للتحالف العربي شمال شرقي صنعاء باليمن
* مصادر: مقتل اثنين من قوات الأمن المصرية في انفجار بشمال سيناء
* الجزائر تسجن رجلا يشتبه بصلته بالعقل المدبر لهجمات باريس
* روحاني والمعتدلون يحققون مكاسب كبيرة في الانتخابات الإيرانية
* أنقرة تبدأ إصلاح خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى تركيا يتبع