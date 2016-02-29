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الاثنين 29 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية
* انتحاريون ومسلحون يشنون أكبر هجوم على مشارف بغداد منذ شهور
* الشرطة ومصادر طبية: مقتل 17 عل الأقل في تفجيرات في منطقة شيعية ببغداد
* الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لنحو 154 ألف سوري محاصر خلال خمسة أيام
* المعارضة السورية: هجمات الجيش والطائرات الروسية تهدد الهدنة
* المعارضة السورية ستلتزم بوقف القتال رغم الانتهاكات
* إسرائيل ترحب بالهدنة في سوريا لكنها تلمح إلى أنها قد تهاجم إذا تعرضت لتهديد
* المرصد السوري: طائرات حربية تقصف 6 بلدات سورية في محافظة حلب
* روسيا تقول إنها سجلت 9 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة يتبع