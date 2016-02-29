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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 29, 2016 4:07am GMT
 
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الاثنين 29 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية

* انتحاريون ومسلحون يشنون أكبر هجوم على مشارف بغداد منذ شهور

* الشرطة ومصادر طبية: مقتل 17 عل الأقل في تفجيرات في منطقة شيعية ببغداد

* الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لنحو 154 ألف سوري محاصر خلال خمسة أيام

* المعارضة السورية: هجمات الجيش والطائرات الروسية تهدد الهدنة

* المعارضة السورية ستلتزم بوقف القتال رغم الانتهاكات

* إسرائيل ترحب بالهدنة في سوريا لكنها تلمح إلى أنها قد تهاجم إذا تعرضت لتهديد

* المرصد السوري: طائرات حربية تقصف 6 بلدات سورية في محافظة حلب

* روسيا تقول إنها سجلت 9 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة   يتبع
 