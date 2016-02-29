رئيس بنك مصر: طرح شهادات دولارية للمصريين في الخارج بفائدة تتراوح بين 3.5% و5.5%

القاهرة 29 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة سيطرحون شهادات استثمار دولارية باسم "بلادي" للمصريين في الخارج بفائدة بين 3.5 و5.5 بالمئة لتعزيز الأرصدة الدولارية للبنوك الحكومية.

وأضاف الأتربي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الاثنين "حصيلة الشهادات ستسهم في تعزيز الأرصدة الدولارية للبنوك الحكومية الثلاثة. الشهادات ستبدأ بآجال من عام ولا تسترد قيمتها قبل مرور العام وبفائدة 3.5 بالمئة.

"وهناك شهادات بآجال 3 سنوات يمكن استردادها بعد 6 أشهر بفائدة 4.5 بالمئة وهناك شهادات بآجال 5 سنوات لا تسترد قبل عام بفائدة 5.5 بالمئة."

والحد الأدنى لقيمة الشهادة 100 دولار.

وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وكان البنك الأهلي المصري أصدر شهادات استثمار في 2012 للمصريين في الخارج جذبت حينها 320 مليون دولار.

ولم يخض الأتربي في أي تفاصيل خاصة بالحجم المتوقع تحصيله من شهادات استثمار "بلادي."