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الثلاثاء الأول من مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* كيري: نعمل للتحقق من تقارير عن انتهاكات للهدنة في سوريا
* كيري: امريكا وروسيا تعملان على ضمان ان تقتصر الضربات الجوية في سوريا على تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة
* سوريا تتهم وزير خارجية السعودية بمحاولة إحباط الهدنة
* روسيا: سوريا قد تصبح دولة اتحادية إذا ما نجح هذا النموذج
* روسيا: الضربات العسكرية التركية على سوريا ستخرج الهدنة عن مسارها
* فرنسا تدعو لاجتماع فوري لبحث انتهاكات وقف الأعمال القتالية في سوريا
* مسؤول في المعارضة السورية: الهدنة تواجه الإلغاء الكامل
* بان جي مون: هدنة سوريا متماسكة إلى حد كبير رغم بعض الحوادث يتبع