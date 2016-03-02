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الأربعاء 2 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* الامم المتحدة تستأنف محادثات السلام السورية في 9 مارس
* روسيا: لافروف وكيري جددا التأكيد على التعاون بشان اتفاق سوريا
* حزب الله: التصعيد السعودي أدخل لبنان في مرحلة جديدة
* قوات الامن الاردنية تنفذ عملية واسعة ضد متشددين اسلاميين في مدينة إربد بشمال المملكة
* بيان: أمريكا تشن 27 ضربة جوية على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* إنترفاكس: روسيا تريد إغلاق الحدود التركية السورية لوقف تدفق الأسلحة
* إنترفاكس: روسيا لا تهاجم مناطق سورية تحترم وقف إطلاق النار
* تلفزيون: الأسد يقول إن الهدنة "بصيص أمل" يتبع