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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 2, 2016 5:24am GMT
 
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الأربعاء 2 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* الامم المتحدة تستأنف محادثات السلام السورية في 9 مارس

* روسيا: لافروف وكيري جددا التأكيد على التعاون بشان اتفاق سوريا

* حزب الله: التصعيد السعودي أدخل لبنان في مرحلة جديدة

* قوات الامن الاردنية تنفذ عملية واسعة ضد متشددين اسلاميين في مدينة إربد بشمال المملكة

* بيان: أمريكا تشن 27 ضربة جوية على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* إنترفاكس: روسيا تريد إغلاق الحدود التركية السورية لوقف تدفق الأسلحة

* إنترفاكس: روسيا لا تهاجم مناطق سورية تحترم وقف إطلاق النار

* تلفزيون: الأسد يقول إن الهدنة "بصيص أمل"   يتبع
 