وزارة: اتفاق مبدئي لحل مشاكل شركات الطيران في مصر بشأن تحويل الأرباح

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد "بالنقد الأجنبي" من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة.

ولم يخض البيان في أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.

وكان مسؤول بالبنك المركزي المصري أبلغ رويترز الليلة الماضية إنه تم حل جميع مشاكل شركات الطيران بما في ذلك المشكلة الأخيرة المتعلقة بالخطوط البريطانية بشأن تحويل الأرباح للخارج.

وقال المسؤول "تم حل جميع مشاكل شركات الطيران تماما وتسوية المشكلة الأخيرة المتعلقة بالخطوط البريطانية بشأن تحويل الأرباح للخارج."

كانت اير فرانس-كيه.ال.ام الفرنسية الهولندية قالت الشهر الماضي إنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ أكتوبر تشرين الأول وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.

وحثت الشركة مصر على الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري (13 مليون دولار) إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب شح الدولار قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية في الأيام القليلة الماضية أن الخطوط الجوية البريطانية علقت مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب عدم قدرتها على تحويل الأرباح من مصر.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف إلى حوالي 16.4 مليار دولار.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم.