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الأحد 6 مارس آذار
أهم الأنباء الإقليمية
* وزير خارجية السعودية: على الأسد أن يرحل عاجلا وليس آجلا
* الأمم المتحدة تسعى للاستفادة من الهدنة الهشة بسوريا لاستئناف مباحثات السلام
* مبعوث أمريكي: الدولة الإسلامية تتراجع والتحالف الدولي يكثف هجماته
* روسيا تقول إنها سجلت 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا
* وفاة السياسي السوداني الشهير حسن الترابي عن 84 عاما
* مقتل عقيد شرطة ومساعده في هجوم بالرصاص في عدن جنوب اليمن
* الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا تتهم الجيش التركي بإطلاق النار عليها يتبع