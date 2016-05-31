الثلاثاء 31 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية * اتهام نقيب الصحفيين المصريين بإيواء صحفيين مطلوبين. * حرس منشآت النفط بليبيا يقول إنه سيطر على بلدة من الدولة الإسلامية. * الجيش العراقي يقتحم أطراف الفلوجة وتفجيرات جديدة في بغداد. * مقتل ستة وإصابة 19 في تفجير قنبلتين بجنوب شرق تركيا. * السجن المؤبد لمرشد الإخوان بمصر و35 آخرين في قضية عنف. * محكمة إماراتية تبرئ ليبيين أمريكيين من تهم بدعم متشددين. * الصومال تقضي بسجن شخصين مدى الحياة في تفجير طائرة في فبراير. * الرئيس التركي يتهم روسيا بمد المقاتلين الأكراد بالسلاح. * تركيا تأمل أن تصبح أول بلد يعيد فتح سفارته بالعاصمة الليبية. * المعارضة السورية تحسم الأسبوع المقبل التشكيلة الجديدة لفريقها بمباحثات السلام.أهم الأنباء العالمية * مقتل أكثر من 50 من أفراد الشرطة الأفغانية في قتال في هلمند. * القوات الفلبينية تقتل 54 متشددا إسلاميا في الجنوب. * مسؤولون كوريون جنوبيون: فشل محاولة إطلاق صاروخ كوري شمالي. * السجن مدى الحياة لحبري رئيس تشاد السابق لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. * اليابان تضع جيشها في حالة تأهب تحسبا لإطلاق صاروخ من كوريا الشمالية. * أمن الرئاسة: عودة البيت الأبيض للعمل بشكل طبيعي بعد إغلاق جزئي. * الشرطة: مقاتلون من حركة الشباب يقتلون ثلاثة شيوخ بقرية في كينيا. * الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بروكسل بعد زيارة يونكر. * المجلس العسكري في تايلاند يرفع الحظر على سفر بعض الساسة للخارج. السعودية * سابك السعودية توقع اتفاقا لتطوير مشروع بتروكيماويات في الصين. * مؤشر البورصة يهبط 1.07 بالمئة إلى 6359.91 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * تغطية الطرح العام لأسهم كليوباترا في بورصة مصر 28.6 مرة. * انخفاض عائد السندات المصرية أجل 18 شهرا وارتفاعه للسندات أجل 3 سنوات. * مؤسسة فيتش تؤكد تصنيفها لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة. * بيان: انخفاض الواردات المصرية 22.6 % خلال الربع/1 من العام. * مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 25 مليون دولار في كاربون القابضة المصرية. * نمو صافي أرباح بايونيرز المصرية 46.8% في الربع/1. * مصادر: مصر تطرح مناقصة لشراء 11 شحنة غاز مسال للتسليم بين يونيو وأغسطس. * نمو الاستثمارات المنفذة في مصر 21% خلال النصف/1. * بلتون المصرية تسعى للاستحواذ على 70% من "ريفي" للمشاريع متناهية الصغر. * كاربون المصرية تتفق على أول جزء من تمويل 4-5 مليارات دولار لمشروع بتروكيماويات. * مؤشر البورصة ينخفض 0.44% إلى 7452.88 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * صحيفة: موانئ دبي العالمية تتوصل لاتفاق لإدارة ميناء بأرض الصومال. * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.88% إلى 4259.54 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 1.61% إلى 3306.44 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الكويت توقع عقد مبنى مطار جديد بقيمة 1.3 مليار دينار مع ليماك التركية والخرافي ناشيونال. * مؤشر البورصة منخفضا 0.26% إلى 5378.88 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +44.93 +0.25% 17873.22 نقطة ستاندرد أند بورز +8.96 +0.43% 2099.06 ناسداك +31.74 +0.65% 4933.51 يوروفرست 300 +1.74 +0.13% 1374.64 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) +139.98 +0.82% 17208.00‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.20 -0.41% 49.53 دولار/برميل برنت -0.11 +0.22% 49.65 العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1149-1.1153‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 111.26-111.29 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4709-‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4713‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1212.40-1213.30 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)