Wed 9 Aug 2017 | 4:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Jun 1, 2016 4:30am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء أول يونيو حزيران    

    أهم الأنباء الإقليمية
        
    * مسؤولون أمريكيون: مقاتلون سوريون مدعمون من أمريكا يشنون
هجوما لاستعادة منبج
    * تركيا: مقتل 60 مدنيا في ضربات جوية روسية في إدلب بسوريا
    * روسيا تنفي شن ضربات جوية في إدلب بسوريا
    * لافروف: روسيا تطالب تركيا بسحب قواتها من العراق
    * الأمم المتحدة: أكراد سوريا يمنعون مدنيين من دخول مناطق تحت
سيطرتهم قرب حلب
    * جيش العراق يوقف تقدمه عند المشارف الجنوبية للفلوجة
    *  الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية استخدم المئات كدروع
بشرية في الفلوجة
    * مفوضية اللاجئين: 3700 شخص فروا من الفلوجة
    * مبعوث الأمم المتحدة: ليبيا بحاجة إلى قوة موحدة لمحاربة
الدولة الإسلامية
    * حرس المنشآت النفطية الليبي ينتزع السيطرة على بلدة ثانية من
الدولة الإسلامية
    * إردوغان يصنف رسميا جماعة عبد الله كولن كمنظمة إرهابية
    * حماس تعدم ثلاثة فلسطينيين مدانين في غزة
    * السعودية تقول إنها اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق من
اليمن
    * مصادر: مقتل 6 من قوات الأمن المصرية في انفجار بسيناءأهم
الأنباء العالمية

    * مفوضية اللاجئين: 880 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في البحر
المتوسط الأسبوع الماضي
    * رئيس الوزراء الباكستاني يخضع لجراحة قلب مفتوح في لندن
    * محكمة تقضي بإعدام ستة متشددين في بنجلادش بتهمة السطو على
بنك
    *  معدل البطالة في ألمانيا يتراجع إلى مستوى قياسي منخفض في
مايو
    * الشرطة الإسبانية تحتجز باكستانيا يشتبه بترويجه للفكر
الإسلامي المتشدد
    * اندلاع حريق كبير في مستودع للأسلحة بالهند ومخاوف من سقوط
17 قتيلا
    * 

    السعودية
       
    *  مصدر: بنك الجزيرة السعودي يسعر إصدار صكوك لزيادة رأس
المال بملياري ريال
    * مؤشر البورصة يصعد 1.39 بالمئة إلى 6448.42 نقطة في الإغلاق
السابق.

  
    مصر
    
    * مصر تشتري 4.537 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم
التوريد
    * أرباح سوديك المصرية تهبط 31% في الربع/1
    * الجنيه المصري يستقر في العطاء الرسمي والسوق السوداء
    * البنك المركزي: المعروض النقدي لمصر يرتفع 18% في أبريل
    * مصادر: أكتيس تبيع 7% من أسهم إيديتا المصرية بأكثر من 900
مليون جنيه
    * أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 195% في الربع/1
    * أرباح النساجون الشرقيون المصرية تهبط 38% في الربع/1
    * مؤشر البورصة يصعد 0.41% إلى 7483.65 نقطة في الإغلاق
السابق.

 
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.22% إلى 4250.20 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.22% إلى 3314.72 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
       
    *  بنك الخليج الكويتي يصدر سندات دين مساندة بقيمة 100 مليون
دينار
    * مؤشر البورصة مرتفعا 0.4% إلى 5400.3 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -86.09     -0.48%     17787.13 نقطة
ستاندرد أند بورز    -2.11        -0.1%        2096.95
ناسداك            +14.55     +0.29%      4948.06
يوروفرست 300        -11.10        -0.81%     1363.54
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            -118.87       +0.69%      
17116.11‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     -0.43        -0.88%       48.67 دولار/برميل
برنت               -0.47        -0.94%       49.42

العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الساعة
0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1123-1.1124‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        110.59-110.60   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4486-
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4489‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1214.00-1214.80 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 