الخميس 2 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله. * الأمم المتحدة: قافلة إغاثة تصل إلى منطقة المعضمية المحاصرة في سوريا. * مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة لأربعة أيام. * مصدر: تركيا لا تشارك في العملية المدعومة من أمريكا قرب منبج بسوريا. * سفينة فرنسية تلتقط إشارات يرجح أنها لأحد صندوقي الطائرة المصرية. * محام: السعودية تصدر أحكاما بالإعدام على 14 شخصا لتهم تتصل بالإرهاب. * القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تتحدث عن "معركة" بشمال مالي. أهم الأنباء العالمية * إعادة فتح التحقيق في تفجيري عام 1974 في برمنجهام. * بعد تجربة صاروخية فاشلة الصين تدعو للهدوء بشبه الجزيرة الكورية. * ألمانيا تحقق في اعتداءات جنسية على نساء في مهرجان موسيقي. * مشتبه به في هجمات 11 سبتمبر يطالب بتنحي القاضي مستشهدا بتدميره أدلة. السعودية * أرامكو السعودية تعين مفتي مديرا تنفيذيا لتطوير الأعمال. * مؤشر البورصة يصعد 0.15% إلى 6457.95 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * كازيون المصرية: استثمرنا أكثر من 500 مليون جنيه خلال عام ونصف. * المصرية للمنتجعات السياحية تقلص خسائرها 71% في الربع/1. * نمو أرباح ماريدايف المصرية 14% في الربع/1. * مؤشر البورصة يصعد 1.19% إلى 7572.39 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أرابتك تستخدم 272 مليون دولار من الاحتياطيات القانونية لتغطية الخسائر. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.82% إلى 4284.92 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.05% إلى 3315.36 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.48% إلى 5374.47 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +2.47 +0.01% 17789.67 نقطة ستاندرد أند بورز +2.37 +0.11% 2099.33 ناسداك +4.20 +0.08% 4952.25 يوروفرست 300 -13.20 -0.97% 1350.34 نيكي (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) -397.92 -2.35% 16557.80‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.09 -0.18% 48.92 دولار/برميل برنت +0.06 +0.12% 49.78 العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.11207-1.1211‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 108.95-109.00 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬1.4425-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4429‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1214.30-1215.20 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية)