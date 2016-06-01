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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.521 مليار دولار نهاية مايو

Wed Jun 1, 2016 7:25pm GMT
 
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القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو أيار مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 510 ملايين دولار في مايو أيار.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 