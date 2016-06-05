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صباح الخير من رويترز

Sun Jun 5, 2016 4:18am GMT
 
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الأحد 5 يونيو حزيران    

    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يواصل هجومه على تنظيم الدولة الإسلامية في
الرقة 
    * لليوم الثاني .. طائرات أمريكية تقصف الدولة الإسلامية
انطلاقا من حاملة في البحر المتوسط 
    * مسلحو الحشد الشعبي يقولون إنهم سيقتحمون الفلوجة فور مغادرة
سكانها
    * قوات موالية لحكومة الوحدة في ليبيا تنتزع قاعدة جوية من
قبضة الدولة الإسلامية 
    * هرب 17 معتقلا من سجن في البحرين 
    * رئيس الإمارات يغادر البلاد في رحلة نادرة منذ إصابته بجلطة
في 2014 
    * السلطات المغربية تقول انها أوقفت عنصرا"خطيرا" مواليا
لتنظيم الدولة الإسلامية 

    
    
    
أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 32 جنديا من النيجر ونيجيريا في هجوم لبوكو حرام
    * كيري يحذر الصين بشأن إقامة منطقة للدفاع الجوي لبحر الصين
الجنوبي 
    * الصين تتعهد بتحسين القوانين والخدمات لتعزيز الاستثمارات
الخاصة
    * دفن محمد علي في مسقط رأسه في لويفيل بولاية كنتاكي 
    * استطلاع يشير إلى تقدم محدود في نسبة المؤيدين لبقاء
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
    * إخماد حريق شب في قطار يحمل نفطا بعد خروجه عن القضبان
بولاية أوريجون الأمريكية 
    * مخاوف من تعرض لويزيانا ومسيسبي لسيول بعد فيضانات تكساس 
    * صاعقة توقف مهرجانا للموسيقي في ألمانيا لساعات بعد إصابة 71

    السعودية 
    *  
    * مؤشر البورصة يصعد 0.48% إلى 6488.79 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 0.6% إلى 7617.88 نقطة في الإغلاق السابق.

    الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.7% إلى 4254.76 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 1.58% إلى 3262.97 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت     
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 5377.05 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -31.5      -0.18%     17807.06 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.13        -0.29%        2099.13
ناسداك            -28.85     -0.58%      4942.52
يوروفرست 300        -11.52        -0.9%      1350.34
    نيكي           -397.92       -2.35%      
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النفط (مستويات الإغلاق السابقة )
الخام الأمريكي     -0.09        -0.18%       48.92 دولار/برميل
برنت               +0.06        +0.12%       49.78

العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭(مستويات الإغلاق
السابقة )
اليورو/الدولار       
1.11207-1.1211‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        108.95-109.00   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1214.30-1215.20 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية -  تحرير أحمد صبحي خليفة)
 