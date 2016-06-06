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صباح الخير من رويترز

Mon Jun 6, 2016 4:38am GMT
 
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الاثنين 6 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * الاثنين أول أيام شهر رمضان في معظم الدول العربية
    * المرصد: الطائرات الروسية والسورية تكثف قصفها لحلب
    * غرق مدنيين عراقيين فارين من الفلوجة مع قرب اكتمال حصارها 
    * الهلال الأحمر: الأمواج تجرف جثث 133 مهاجرا لساحل ليبيا
خلال أيام
    * مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يقر خطة التحول
الوطني 
    * 
    * وكالة: البحرين تعتقل 8 حاولوا الهروب إلى إيران في طراد
    * تركيا تقصف المسلحين الأكراد ومقتل 27 على الأقل
    * رئيس الوزراء: تراجع احتياطي الجزائر إلى 136.9 مليار دولار
    * محافظ المركزي: المغرب يهدف لسعر صرف مرن في أوائل 2017

أهم الأنباء العالمية
    * تصادم قطاري ركاب وبضائع في بلجيكا ومقتل ثلاثة
    * مقتل صحفي أمريكي ومترجم أفغاني في أفغانستان 
    * مقتل عضو بالبرلمان الأفغاني في انفجار قرب منزله في كابول 
    * الشرطة: مسلحون يقتلون صحفية في العاصمة الصومالية 
    * تايوان تقول إنها لن تعترف بمنطقة الدفاع الجوي الصينية فوق
بحر الصين الجنوبي
    * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:زلزال بقوة ست درجة يقع
قبالة جزر كيرماديك النيوزيلندية 
    * وزير خارجية النمسا: يجب حرمان المهاجرين غير الشرعيين من حق
اللجوء
    * إنترفاكس: روسيا تقول أمريكا رفضت مناقشة نظام الدفاع
الصاروخي

السعودية
    * العقارية وستاروود الأمريكية تتفقان على مشروع بالرياض
    * رفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا
    * نمو نشاط القطاع غير النفطي يرتفع في مايو
    * زين السعودية توقع اتفاق إعادة تمويل بقيمة 2.25 مليار ريال
    * مؤشر البورصة يهبط 1.17% إلى 6413.02 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * أدوية الحكمة تريد زيادة صادراتها من مصر إلى 50 مليون دولار
خلال 4 سنوات
    * هيرميس تنال موافقة المركزي اللبناني لبيع 40% من بنك
الاعتماد
    * شراء 4.711 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد
    * تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن على التوالي
    * مؤشر البورصة يهبط 0.71% إلى 7563.50 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * محافظ المركزي: لا ضغوط على الدرهم وتحركات العقود الآجلة
محدودة
    * مؤشر: انتعاش نمو القطاع غير النفطي في مايو
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.96% إلى 4295.75 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.68% إلى 3285.27 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 5370.90 نقطة في الإغلاق السابق


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -31.5      -0.18%     17807.06 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.13        -0.29%        2099.13
ناسداك            -28.85     -0.58%      4942.52
يوروفرست 300        -11.52        -0.90%      1350.34
نيكي (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
            -129.14    -0.78%       
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النفط (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     +0.51        +1.05%       49.13 دولار/برميل
برنت               +0.42        +0.85%       50.06

العملات والذهب ‭(الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1339-1.1343‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        106.94-106.97   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1241.50-1242.40 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 