الاثنين 6 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * الاثنين أول أيام شهر رمضان في معظم الدول العربية * المرصد: الطائرات الروسية والسورية تكثف قصفها لحلب * غرق مدنيين عراقيين فارين من الفلوجة مع قرب اكتمال حصارها * الهلال الأحمر: الأمواج تجرف جثث 133 مهاجرا لساحل ليبيا خلال أيام * مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يقر خطة التحول الوطني * * وكالة: البحرين تعتقل 8 حاولوا الهروب إلى إيران في طراد * تركيا تقصف المسلحين الأكراد ومقتل 27 على الأقل * رئيس الوزراء: تراجع احتياطي الجزائر إلى 136.9 مليار دولار * محافظ المركزي: المغرب يهدف لسعر صرف مرن في أوائل 2017 أهم الأنباء العالمية * تصادم قطاري ركاب وبضائع في بلجيكا ومقتل ثلاثة * مقتل صحفي أمريكي ومترجم أفغاني في أفغانستان * مقتل عضو بالبرلمان الأفغاني في انفجار قرب منزله في كابول * الشرطة: مسلحون يقتلون صحفية في العاصمة الصومالية * تايوان تقول إنها لن تعترف بمنطقة الدفاع الجوي الصينية فوق بحر الصين الجنوبي * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:زلزال بقوة ست درجة يقع قبالة جزر كيرماديك النيوزيلندية * وزير خارجية النمسا: يجب حرمان المهاجرين غير الشرعيين من حق اللجوء * إنترفاكس: روسيا تقول أمريكا رفضت مناقشة نظام الدفاع الصاروخي السعودية * العقارية وستاروود الأمريكية تتفقان على مشروع بالرياض * رفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا * نمو نشاط القطاع غير النفطي يرتفع في مايو * زين السعودية توقع اتفاق إعادة تمويل بقيمة 2.25 مليار ريال * مؤشر البورصة يهبط 1.17% إلى 6413.02 نقطة في الإغلاق السابق مصر * أدوية الحكمة تريد زيادة صادراتها من مصر إلى 50 مليون دولار خلال 4 سنوات * هيرميس تنال موافقة المركزي اللبناني لبيع 40% من بنك الاعتماد * شراء 4.711 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد * تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن على التوالي * مؤشر البورصة يهبط 0.71% إلى 7563.50 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * محافظ المركزي: لا ضغوط على الدرهم وتحركات العقود الآجلة محدودة * مؤشر: انتعاش نمو القطاع غير النفطي في مايو * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.96% إلى 4295.75 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.68% إلى 3285.27 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 5370.90 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -31.5 -0.18% 17807.06 نقطة ستاندرد أند بورز -6.13 -0.29% 2099.13 ناسداك -28.85 -0.58% 4942.52 يوروفرست 300 -11.52 -0.90% 1350.34 نيكي (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) -129.14 -0.78% 16513.09‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.51 +1.05% 49.13 دولار/برميل برنت +0.42 +0.85% 50.06 العملات والذهب ‭(الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1339-1.1343‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.94-106.97 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4392-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4394‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1241.50-1242.40 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)