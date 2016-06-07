مقدمة 1-المركزي المصري يبيبع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي مخصصة لاستيراد الأدوية

(لإضافة نتيجة العطاء وسعر السوق الموازية وخلفية)

القاهرة 7 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 119.9 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد الأدوية بسعر 8.78 جنيه للدولار.

ويأتي تخصيص المركزي عطاء اليوم لاستيراد الأدوية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في مايو أيار على رفع أسعار سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20 بالمئة.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه في مارس آذار إلى 8.78 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة.

وارتفع سعر الجنيه في السوق السوداء اليوم حيث قال ثلاثة متعاملين إنهم باعوا الدولار اليوم مقابل 10.90 جنيه من 11 جنيها الأسبوع الماضي.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.