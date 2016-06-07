المركزي المصري يضخ 15.694 مليار دولار بالبنوك في نوفمبر-ابريل

القاهرة 7 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان من الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي ضخ 15.694 مليار دولار في البنوك من نوفمبر تشرين الثاني إلى ابريل نيسان عن طريق عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية.