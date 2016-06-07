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المركزي المصري يضخ 15.694 مليار دولار بالبنوك في نوفمبر-ابريل

Tue Jun 7, 2016 4:05pm GMT
 
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القاهرة 7 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان من الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي ضخ 15.694 مليار دولار في البنوك من نوفمبر تشرين الثاني إلى ابريل نيسان عن طريق عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية.

وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنوك المصرية وفرت على مدى الفترة ذاتها 33.7 مليار دولار من العملة الصعبة لتلبية طلبات المستوردين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 