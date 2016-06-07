مقدمة 1-المركزي المصري يضخ 15.694 مليار دولار بالبنوك في نوفمبر-ابريل

(لإضافة زيادة تدفقات العملة الصعبة على البنوك وخلفية)

القاهرة 7 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان من الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي ضخ 15.694 مليار دولار في البنوك من نوفمبر تشرين الثاني إلى ابريل نيسان عن طريق عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية.

وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنوك المصرية وفرت على مدى الفترة ذاتها 33.7 مليار دولار من العملة الصعبة لتلبية طلبات المستوردين.

وتواجه مصر كثيفة الاعتماد على الواردات نقصا في الدولار منذ الانتفاضة الشعبية لعام 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وقال عامر إنه منذ رفع القيود عن ودائع العملات الأجنبية والتحويلات في وقت سابق هذا العام زادت تدفقات النقد الأجنبي على البنوك المحلية إلى عشرة أمثالها.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 17.52 مليار دولار في نهاية مايو أيار أي أقل من نصف مستواها البالغ 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.