الأربعاء 8 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * سوريا تمنع دخول مساعدات لداريا والأمم المتحدة تطالب بجسر جوي. * العبادي يقيل رئيس المخابرات ورؤساء 6 بنوك حكومية. * الأسد يتعهد بمواصلة القتال ويقول إن حلب ستكون مقبرة إردوغان. * الجيش السوري وقوات تدعمها واشنطن يتقدمان بشكل منفصل ضد الدولة الإسلامية. * وكالات: نحو 10 آلاف من مواطني تحالف سوفيتي سابق يقاتلون في سوريا. * الأمن العراقي: مقتل 5 على الأقل وإصابة 10 في انفجار سيارة بكربلاء. * حكومة اليمن تقول إنها ستفرج عن 54 طفلا أسروا خلال قتال الحوثيين. * إردوغان: قوات الأمن التركية قتلت 7600 مسلح كردي منذ يوليو. * الرئاسة التركية: إردوغان وقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن نواب البرلمان. * نتنياهو يتردد على موسكو مع انحسار النفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط. أهم الأنباء العالمية * هيلاري كلينتون تعلن أنها الفائزة بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية * امريكا: مقاتلة صينية نفذت إعتراضا "غير آمن" لطائرة استطلاع امريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الشرقي * مسؤول أمريكي: بيونجيانج استأنفت انتاج البلوتونيوم لصنع قنابل نووية. * هيئة المسح الزلزالي الأمريكية: زلزال شدته 6.6 درجة يضرب منطقة شرقي إندونيسيا. * الكرملين: مناورات حلف الأطلسي تقوض الثقة وتهدد أمن أوروبا. * وزارة: تحسن أمن المطارات الأمريكية بعد اكتشاف ثغرات. * قوات الأمن الفنزويلية تمنع احتجاجا لمعارضي الرئيس مادورو. * شرطة ألمانيا: مهاجرون ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب 69 ألف جريمة بالربع/1 من 2016.السعودية * وزير المالية السعودي: لا ضريبة على تحويلات العمال الأجانب. * وزير المالية: السعودية ستمول الإصلاحات بتقليص مشروعات أخرى. * وزير: لا خطة استراتيجية سعودية لخفض عدد العمال الأجانب. * وزير سعودي: لا قرار بعد بشأن فرض ضريبة دخل على المقيمين. * دار الأركان السعودية تجري مناقشات بشأن الإسكان مع الحكومة. * الحكير السعودية تتلقى عرضا من بنك استثمار في دبي لشراء متاجر بلانكو بقيمة 350 مليون ريال. * مؤشر البورصة يرتفع 0.87% إلى 6533.42 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * المركزي المصري يضخ 15.694 مليار دولار بالبنوك في نوفمبر-ابريل. * المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي مخصصة لاستيراد الأدوية. * النعيم القابضة تسعى لخفض رأسمالها بقيمة 85.166 مليون دولار. * بالم هيلز المصرية توزع سهما مجانيا لكل 20 سهما في 23 يونيو. * مصر تشتري 4.750 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد. * أرباح العربية للأقطان المصرية تقفز 175% في 9 أشهر. * مؤشر البورصة يصعد 1.02% إلى 7717.35 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * آي.بي.إم توقع عقد خدمات تكنولوجيا مع طيران الإمارات بقيمة 300 مليون دولار. * بيان: طاقة الإماراتية ترتب اجتماعات مع مستثمرين للسندات. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.75% إلى 4345.77 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 1.46% إلى 3327.10 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 5393.03 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +17.95 +0.10% 17938.28 نقطة ستاندرد أند بورز +2.72 +0.13% 2112.13 ناسداك -6.96 -0.14% 4961.75 يوروفرست 300 +16.06 +1.19% 1360.25 نيكي (الساعة 0525 جمت اليوم الأربعاء) +80.70 +0.48% 16756.15‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0525 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.15 +0.30% 50.51 دولار/برميل برنت +0.07 +0.14% 51.51 العملات والذهب ‭(الساعة 0525 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1370-1.1374‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.93-106.96 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4554-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4557‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1247.86-1248.63 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)