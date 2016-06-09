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صباح الخير من رويترز

Thu Jun 9, 2016 5:11am GMT
 
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الخميس 9 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * الشرطة الإسرائيلية: 4 قتلى في هجوم شنه مسلحان فلسطينيان في
وسط تل أبيب ونتنياهو يصف الهجوم بأنه "جريمة قتل بدم بارد".
    * منظمات تدعو الأمم المتحدة إلى إعادة إدراج التحالف بقيادة
السعودية في قائمة سوداء.
    * قوات تدعمها أمريكا جاهزة لدخول مدينة سورية تسيطر عليها
الدولة الإسلامية.
    * الدولة الإسلامية تخسر أراضي في جبهات بالعراق وسوريا.
    * القوات العراقية تقول إنها تحرز تقدما ضد الدولة الإسلامية
في الفلوجة.
    * مصادر: قوات ليبية موالية لحكومة الوفاق تقترب من معقل
الدولة الإسلامية في سرت.
    * مقتل نقيب المحامين في ليبيا أثناء اشتباكات مع متشددي تنظيم
الدولة الاسلامية
    * الأمم المتحدة: عدد المدنيين المحاصرين بالفلوجة ربما يصل
إلى 90 ألفا.
    * تركيا تتهم المسلحين الأكراد بتفجير سيارة ملغومة في
اسطنبول.
    * وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة
إسرائيل.

أهم الأنباء العالمية
    * متشددو حركة الشباب يشنون هجوما على قاعدة للقوات الاثيوبية
في الصومال
    * أوباما يأمل برأب سريع للانقسامات بين الديمقراطيين بعد حملة
انتخابية حامية ويلتقي ساندرز اليوم 
    * البحرية الأمريكية تعزز وجودها في البحر المتوسط قبل قمة
لحلف الأطلسي.
    * تشاد ترسل ألفي جندي إلى النيجر للإعداد لهجوم مضاد على بوكو
حرام.
    * الشرطة تطلق النار على محتجين في بابوا غينيا الجديدة وإصابة
العشرات.
    * سريلانكا تقر بفقد 65 ألف شخص بسبب الحرب والتمرد.السعودية
    * السعودية تقول قادرة على التعايش حتى مع أسعار النفط
المنخفضة في العام الماضي.
    * وزير الإسكان السعودي: نخطط لإصدار صكوك لصندوق التنمية
العقارية.
    * السعودية تعلن خلال أسبوعين قواعد رسوم الأراضي البيضاء.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.09% إلى 6604.96 نقطة في الإغلاق
السابق.


    مصر
    * مصر تواصل تطبيق سياسة عدم السماح بالإرجوت في واردات القمح.
    * مشروع قانون بمصر يعاقب بالسجن على تجارة العملة بالسوق
السوداء.
    * النساجون الشرقيون المصرية تسعى لمضاعفة صادراتها إلى
افريقيا خلال السنوات المقبلة.
    * مصادر: إيجاس المصرية ترسي 10 شحنات غاز مسال على ترافيجورا
وشحنة على بتروتشاينا.
    * هيرميس تنتهي من بيع 40% من أسهم بنك الإعتماد اللبناني
مقابل 310 ملايين دولار.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.81% إلى 7780.13 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * أدنوك الإماراتية ترفع علاوة شحنات مايو من خام مربان 11
سنتا.
    * الاكتتاب بالكامل في إصدار سندات قابلة للتحويل لأبوظبي
الوطنية للتأمين.
    * إفصاح: مجموعة أبوظبي المالية ستشتري حصة 48.36% في شعاع
كابيتال.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.44% إلى 4408.32 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.82% إلى 3354.46 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * خسائر إيفا الكويتية ترتفع 40% في الربع/1.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 5406.13 نقطة في الإغلاق
السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +66.77     +0.37%     18005.05 نقطة
ستاندرد أند بورز    +6.99        +0.33%        2119.12
ناسداك            +12.89     +0.26%      4974.64
يوروفرست 300        -7.34        -0.54%      1352.91
نيكي (الساعة 0510 جمت اليوم الخميس)
            -173.73           +1.03%       
16657.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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النفط (الساعة 0510 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     +0.28        +0.55%       51.51 دولار/برميل
برنت               +0.20        +0.38%       52.71

العملات والذهب ‭(الساعة 0510 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1401-1.1404‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        106.60-106.65   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1261.70-1262.50 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 