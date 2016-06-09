الخميس 9 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * الشرطة الإسرائيلية: 4 قتلى في هجوم شنه مسلحان فلسطينيان في وسط تل أبيب ونتنياهو يصف الهجوم بأنه "جريمة قتل بدم بارد". * منظمات تدعو الأمم المتحدة إلى إعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية في قائمة سوداء. * قوات تدعمها أمريكا جاهزة لدخول مدينة سورية تسيطر عليها الدولة الإسلامية. * الدولة الإسلامية تخسر أراضي في جبهات بالعراق وسوريا. * القوات العراقية تقول إنها تحرز تقدما ضد الدولة الإسلامية في الفلوجة. * مصادر: قوات ليبية موالية لحكومة الوفاق تقترب من معقل الدولة الإسلامية في سرت. * مقتل نقيب المحامين في ليبيا أثناء اشتباكات مع متشددي تنظيم الدولة الاسلامية * الأمم المتحدة: عدد المدنيين المحاصرين بالفلوجة ربما يصل إلى 90 ألفا. * تركيا تتهم المسلحين الأكراد بتفجير سيارة ملغومة في اسطنبول. * وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إسرائيل. أهم الأنباء العالمية * متشددو حركة الشباب يشنون هجوما على قاعدة للقوات الاثيوبية في الصومال * أوباما يأمل برأب سريع للانقسامات بين الديمقراطيين بعد حملة انتخابية حامية ويلتقي ساندرز اليوم * البحرية الأمريكية تعزز وجودها في البحر المتوسط قبل قمة لحلف الأطلسي. * تشاد ترسل ألفي جندي إلى النيجر للإعداد لهجوم مضاد على بوكو حرام. * الشرطة تطلق النار على محتجين في بابوا غينيا الجديدة وإصابة العشرات. * سريلانكا تقر بفقد 65 ألف شخص بسبب الحرب والتمرد.السعودية * السعودية تقول قادرة على التعايش حتى مع أسعار النفط المنخفضة في العام الماضي. * وزير الإسكان السعودي: نخطط لإصدار صكوك لصندوق التنمية العقارية. * السعودية تعلن خلال أسبوعين قواعد رسوم الأراضي البيضاء. * مؤشر البورصة يرتفع 1.09% إلى 6604.96 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تواصل تطبيق سياسة عدم السماح بالإرجوت في واردات القمح. * مشروع قانون بمصر يعاقب بالسجن على تجارة العملة بالسوق السوداء. * النساجون الشرقيون المصرية تسعى لمضاعفة صادراتها إلى افريقيا خلال السنوات المقبلة. * مصادر: إيجاس المصرية ترسي 10 شحنات غاز مسال على ترافيجورا وشحنة على بتروتشاينا. * هيرميس تنتهي من بيع 40% من أسهم بنك الإعتماد اللبناني مقابل 310 ملايين دولار. * مؤشر البورصة يرتفع 0.81% إلى 7780.13 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أدنوك الإماراتية ترفع علاوة شحنات مايو من خام مربان 11 سنتا. * الاكتتاب بالكامل في إصدار سندات قابلة للتحويل لأبوظبي الوطنية للتأمين. * إفصاح: مجموعة أبوظبي المالية ستشتري حصة 48.36% في شعاع كابيتال. * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.44% إلى 4408.32 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.82% إلى 3354.46 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * خسائر إيفا الكويتية ترتفع 40% في الربع/1. * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 5406.13 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +66.77 +0.37% 18005.05 نقطة ستاندرد أند بورز +6.99 +0.33% 2119.12 ناسداك +12.89 +0.26% 4974.64 يوروفرست 300 -7.34 -0.54% 1352.91 نيكي (الساعة 0510 جمت اليوم الخميس) -173.73 +1.03% 16657.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0510 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.28 +0.55% 51.51 دولار/برميل برنت +0.20 +0.38% 52.71 العملات والذهب ‭(الساعة 0510 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1401-1.1404‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.60-106.65 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4505-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬1.4510‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1261.70-1262.50 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)