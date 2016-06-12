الأحد 12 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مسؤول مستشفى: مقتل سبعة مدنيين في قصف ببنغازي في ليبيا * وسائل إعلام: 8 قتلى على الأقل في هجوم انتحاري وتفجير سيارة بدمشق * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجيرات قرب مزار شيعي بدمشق * المرصد: قوات مدعومة من أمريكا تتوغل في أراضي الدولة الإسلامية بشمال سوريا * الصدر يطالب أنصاره بوقف هجماتهم على مكاتب الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران * مصادر عسكرية: طائرات تركية تقتل 13 مقاتلا كرديا * تعيين وزيرين جديدين للطاقة والمالية ضمن تعديل وزاري في الجزائر * مدير المخابرات الأمريكية يتوقع نشر صفحات سرية من تقرير عن هجمات سبتمبر تبرئ السعودية أهم الأنباء العالمية * مقتل قائد للشرطة في شرق أفغانستان على يد الدولة الإسلامية * استطلاع يشير إلى تأييد محدود لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي * خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبل غرقهم * بنين تعزز إجراءات الأمن في مواجهة تهديدات من متشددين * رئيس تشاد السابق يستأنف حكم إدانته * تفشي الحمى الصفراء في أنجولا بسبب أوراق تطعيم مزورة * برلسكوني سيخضع لجراحة في القلب يوم الثلاثاء * وفاة المغنية الأمريكية جريمي بعد إطلاق الرصاص عليها في أورلاندو السعودية * * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 6606.92 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * * مؤشر البورصة ينخفض 0.31% إلى 7756.30 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.62% إلى 4381.13 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.49% إلى 3371 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5410.60 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -119.85 -0.67% 17865.34 نقطة ستاندرد أند بورز -19.14 -0.92% 2096.07 ناسداك -64.07 -1.29% 4894.55 يوروفرست 300 -31.37 -2.34% 1308.83 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -173.73 +1.03% 16657.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬ النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.28 +0.55% 51.51 دولار/برميل برنت +0.20 +0.38% 52.71 العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.1401-1.1404‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.60-106.65 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4505-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4510‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1261.70-1262.50 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)