مقدمة 1-المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا ويبيع 106.7 مليون دولار

(لإضافة تفاصيل وسعر السوق السوداء وخلفية)

القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن البنك أبقى على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الرسمي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء لكنه لم يبع سوى 106.7 مليون دولار من أصل 120 مليون دولار طرحها بينما جرت العادة أن يبيع ما بين 118 و120 مليون دولار.

وبلغ أقل سعر مقبول 8.78 جنيه للدولار دون تغير عن الأسبوع السابق. لكن العملة المصرية تراجعت في السوق السوداء.

وقال متعامل إن السعر بلغ 10.95 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم مقارنة مع 10.90 جنيه الأسبوع الماضي.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويجري ترشيد استهلاك الدولار عن طريق طرحه في عطاءات أسبوعية مع إعطاء الأولوية لتمويل واردات السلع الضرورية.

ويعاني النظام المصرفي الرسمي نقصا في الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة مما وضع الشركات المستوردة في مواجهة صعوبات حيث أصبح الكثير منها يعتمد على السوق السوداء لشراء العملة لكن بسعر مرتفع.