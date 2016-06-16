الخميس 16 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يقول إن المنظمة الدولية لن تكشف للتحالف الذي تقوده السعودية عن مصادر معلومات وردت في تقرير ينتقد تحالف السعودية في اليمن. * الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية يجري لقاءات مع مشرعين أمريكيين في إطار زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن. * قوات ليبية تقول إنها صدت هجمات للدولة الإسلامية في معركة سرت. * سوريا تقول إن هناك قوات ألمانية خاصة في شمالها وألمانيا تنفي. أهم الأنباء العالمية * وزير المالية الألماني يؤكد ضرورة الإبقاء على العقوبات ضد روسيا. * أمين عام حلف الأطلسي يؤكد بقاءه الواسع في أفغانستان. * قصف باكستاني بالمدفعية الثقيلة على القوات الأفغانية بممر خيبر. * بريطانيا:أمريكا تراجع خطط خفض عدد قواتها في أفغانستان. * سفينة هولندية تنقذ نحو 200 مهاجر في البحر المتوسط. * فرنسا تصدق على اتفاقية باريس للمناخ. * مسؤول: تركيا تبحث اتخاذ "إجراءات مضادة" ردا على تصويت ألماني عن الأرمن. * الكرملين: تركيا مسؤولة عن اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع روسيا. * الشرطة السويدية تعتقل 4 محتجين في مبنى مكتب رئيس الوزراء. السعودية * مجلس إدارة الحكير السعودية يوافق على بيع بلانكو الأسبانية. * مؤشر البورصة ينخفض 0.9% إلى 6566.68 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * راية المصرية تؤسس شركة للمدفوعات الإلكترونية. * السويدي اليكتريك المصرية توزع جنيها للسهم في 14 يوليو عن 2015. * وزير: مصر تشتري نحو 5 ملايين طن قمح محلي مع انتهاء موسم التوريد اليوم. * مؤشر البورصة يهبط 2.05% إلى 7414.81 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مبادلة الإماراتية تعين أحمد سعيد الكليلي رئيسا تنفيذيا لقطاع الطاقة. * مؤشر أبوظبي يهبط 1.04% إلى 4340.93 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.15% إلى 3324.70 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مصادر: أمريكانا الكويتية تدخل من جديد في مفاوضات لبيع حصة. * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 5390.36 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -34.65 -0.20% 17640.17 نقطة ستاندرد أند بورز -3.82 -0.18% 2071.50 ناسداك -8.62 -0.18% 4834.93 يوروفرست 300 +11.31 -0.90% 1271.45 نيكي (الساعة 4:00 جمت اليوم الخميس) -304.82 -1.91% 15614.76‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 4:00 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.46 -0.96% 47.55 دولار/برميل برنت -0.35 -0.71% 48.62 العملات والذهب ‭(الساعة 4:00 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1261-1.1265‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.72-104.77 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1 .4183-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬1.4187‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1300.35-1300.55 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)