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صباح الخير من رويترز

Thu Jun 16, 2016 4:08am GMT
 
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الخميس 16 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يقول إن المنظمة
الدولية لن تكشف للتحالف الذي تقوده السعودية عن مصادر معلومات
وردت في تقرير ينتقد تحالف السعودية في اليمن.
    * الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية يجري لقاءات مع
مشرعين أمريكيين في إطار زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة
مع واشنطن.
    * قوات ليبية تقول إنها صدت هجمات للدولة الإسلامية في معركة
سرت.
    * سوريا تقول إن هناك قوات ألمانية خاصة في شمالها وألمانيا
تنفي.

أهم الأنباء العالمية

    * وزير المالية الألماني يؤكد ضرورة الإبقاء على العقوبات ضد
روسيا.
    * أمين عام حلف الأطلسي يؤكد بقاءه الواسع في أفغانستان.
    * قصف باكستاني بالمدفعية الثقيلة على القوات الأفغانية بممر
خيبر.
    * بريطانيا:أمريكا تراجع خطط خفض عدد قواتها في أفغانستان.
    * سفينة هولندية تنقذ نحو 200 مهاجر في البحر المتوسط.
    * فرنسا تصدق على اتفاقية باريس للمناخ.
    * مسؤول: تركيا تبحث اتخاذ "إجراءات مضادة" ردا على تصويت
ألماني عن الأرمن.
    * الكرملين: تركيا مسؤولة عن اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع
روسيا.
    * الشرطة السويدية تعتقل 4 محتجين في مبنى مكتب رئيس الوزراء.

السعودية
    * مجلس إدارة الحكير السعودية يوافق على بيع بلانكو الأسبانية.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.9% إلى 6566.68 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * راية المصرية تؤسس شركة للمدفوعات الإلكترونية.
    * السويدي اليكتريك المصرية توزع جنيها للسهم في 14 يوليو عن
2015.
    * وزير: مصر تشتري نحو 5 ملايين طن قمح محلي مع انتهاء موسم
التوريد اليوم.
    * مؤشر البورصة يهبط 2.05% إلى 7414.81 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مبادلة الإماراتية تعين أحمد سعيد الكليلي رئيسا تنفيذيا
لقطاع الطاقة.
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.04% إلى 4340.93 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.15% إلى 3324.70 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * مصادر: أمريكانا الكويتية تدخل من جديد في مفاوضات لبيع حصة.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 5390.36 نقطة في الإغلاق
السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -34.65     -0.20%        17640.17 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.82        -0.18%        2071.50
ناسداك            -8.62      -0.18%      4834.93
يوروفرست 300        +11.31        -0.90%      1271.45
                                                    
نيكي (الساعة 4:00 جمت اليوم الخميس)
            -304.82     -1.91%       
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النفط (الساعة 4:00 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     -0.46        -0.96%       47.55 دولار/برميل
برنت               -0.35        -0.71%       48.62

العملات والذهب ‭(الساعة 4:00 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1261-1.1265‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.72-104.77   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1300.35-1300.55 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 