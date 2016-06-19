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صباح الخير من رويترز

Sun Jun 19, 2016 4:34am GMT
 
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الأحد 19 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * محكمة مصرية تحكم على مرسي بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر
مع قطر
    * قوات مدعومة من واشنطن تتقدم ضد الدولة الإسلامية في سوريا 
    * المرصد السوري: المعارضة تقتل 7 في هجوم بحلب وتسيطر على
ثلاث قرى 
    * أمريكا تطلب إجابات بشأن الغارات الروسية على المعارضة
السورية
    * التلفزيون السوري: الأسد يبحث التعاون العسكري مع وزير
الدفاع الروسي 
    * القوات العراقية تفتح جبهة ثانية جنوبي الموصل  

أهم الأنباء العالمية
    * بلجيكا تتهم ثلاثة رجال بالإرهاب بعد مداهمات خلال الليل 
    * مقتل منفذ هجوم على أستاذ جامعي هندوسي في بنجلادش في تبادل
لإطلاق النار
    * النيجر: لم يتم نشر قوات تشادية في منطقة ديفا 
    * السلطات في الكونجو الديمقراطية تعثر على جثث 19 إثيوبيا في
حاوية شحن 
    * وزير الخارجية الصيني يحث أمريكا خلال اتصال هاتفي مع كيري
على عدم التدخل بشأن التبت 
    * استطلاع: تساوي نسبة المؤيدين والمعارضين لبقاء بريطانيا في
الاتحاد الأوروبي 
    * ايطاليا تختار رؤساء بلديات في انتخابات تختبر شعبية رينتسي 
    * اتساع نطاق الحرائق في جنوب كاليفورنيا 
    * بعد جدال .. البرلمان الكندي يقر قانونا بشأن الموت بمساعدة
طبية 

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.37% إلى 6542.64 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 7420.39 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.43% إلى 4322.18 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.51% إلى 3307.72 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5394.84 نقطة في الإغلاق
السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -57.94     -0.33%        17675.16 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.77        -0.33%        2071.22
ناسداك            -44.58      -0.92%      4800.34
يوروفرست 300        +14.88        +1.18%      1280.11
نيكي             -304.82     -1.91%       
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +1.77        +3.83%       47.98 دولار/برميل
برنت               +1.98        +4.20%       49.17

العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1278-1.1284‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.10-104.15   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1298.21-1298.98 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 