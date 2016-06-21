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صباح الخير من رويترز

Tue Jun 21, 2016 4:59am GMT
 
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الثلاثاء 21 يونيو حزيران    

    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * هجوم مضاد للدولة الاسلامية على قوات سوريا الديمقراطية
والجيش السوري
    * البحرين تسحب الجنسية من الزعيم الروحي للشيعة في البلاد
وامريكا تنتقد القرار 
    * قائد بالحرس الثوري الايراني: البحرين ستدفع ثمن إهانة رجل
الدين الشيعي 
    * قائد عسكري عراقي: معركة إستعادة الفلوجة ستنتهي في غرب
المدينة
    * الجيش التركي والتحالف يقتلان 23 مقاتلا من الدولة الإسلامية
بسوريا
    * المحققون المصريون سينهون إصلاح وحدتي ذاكرة الصندوقين
الأسودين خلال ساعات
    * وزارة: إيران تحبط تفجيرات في طهران ومدن أخرى
    * الجيش الروسي: "الارهابيون" في سوريا يستعيدون قوتهمأهم
الأنباء العالمية

    * اليابان تضع جيشها في حالة تأهب تحسبا لاطلاق محتمل لصاروخ
باليستي من كوريا الشمالية 
    * أوباما وبايدن وأشتون كارتر يوجهون انتقادات لا1عة لسياسات
ترامب 
    * حلف شمال الأطلسي لا يرى تهديدا روسيا وشيكا لدول البلطيق
    * بايدن ينتقد أفكار ترامب للسياسة الخارجية ويدافع عن
استراتيجية أوباما
    * مقتل 22 شخصا على الأقل في تفجيرين بأفغانستان
    * مسؤول: حركة الشباب الصومالية تقتل خمسة رجال شرطة في شمال
كينيا
    * شقيق لزعيم طالبان الباكستانية السابق من بين ستة استسلموا
للجيش
    * مفوضية اللاجئين: 65.3 مليون نازح حول العالم في 2015
    * الكونجو الديمقراطية تعلن تفشي وباء الحمى الصفراء في ثلاثة
أقاليم السعودية


    * تراجع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.444 مليون ب/ي في
أبريل
    * مؤشر البورصة مرتفعا 0.25 % إلى 6559 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر

    
    *  بي.بي تعتمد استثمارات لتطوير حقل غاز مصري بعد 15 شهرا من
اكتشافه
    *  وزيرة: مصر تتفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على
500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر
    *  ارتفاع العائد على السندات المصرية لأجل 5 سنوات في عطاء
اليوم
    * بنك مصر والبنك الأهلي يرفعان الفائدة على الودائع بعد قرار
المركزي
    * 
    * مؤشر البورصة ينزل 1.83% إلى 7203.6 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.96% إلى 4481.04 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.28% إلى 3305.9 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * وزير المالية: الكويت تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية
    * ميزان الكويتية تتفاوض مع الفيصلية السعودية لمشاركتها في
الصافي للأغذية
    * ترسية مناقصة حكومية على المشتركة الكويتية بمبلغ 19.3 مليون
دينار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.47% إلى 5431.7 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونس            -57.94        -0.33%        17675.16 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.77        -0.33%        2071.22
ناسداك            -44.58      -0.92%      4800.34
يوروفرست 300        +14.88        +1.18%      1280.11

  نيكي    (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء)    
               +167.19     +1.05%       
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النفط (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     -0.19        -0.38%       49.18 دولار/برميل
برنت               -0.24        -0.47%       50.41

العملات والذهب ‭(الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1330-1.1335‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.14-104.17   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1286.10-1286.90 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)
 