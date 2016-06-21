الثلاثاء 21 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * هجوم مضاد للدولة الاسلامية على قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري * البحرين تسحب الجنسية من الزعيم الروحي للشيعة في البلاد وامريكا تنتقد القرار * قائد بالحرس الثوري الايراني: البحرين ستدفع ثمن إهانة رجل الدين الشيعي * قائد عسكري عراقي: معركة إستعادة الفلوجة ستنتهي في غرب المدينة * الجيش التركي والتحالف يقتلان 23 مقاتلا من الدولة الإسلامية بسوريا * المحققون المصريون سينهون إصلاح وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين خلال ساعات * وزارة: إيران تحبط تفجيرات في طهران ومدن أخرى * الجيش الروسي: "الارهابيون" في سوريا يستعيدون قوتهمأهم الأنباء العالمية * اليابان تضع جيشها في حالة تأهب تحسبا لاطلاق محتمل لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية * أوباما وبايدن وأشتون كارتر يوجهون انتقادات لا1عة لسياسات ترامب * حلف شمال الأطلسي لا يرى تهديدا روسيا وشيكا لدول البلطيق * بايدن ينتقد أفكار ترامب للسياسة الخارجية ويدافع عن استراتيجية أوباما * مقتل 22 شخصا على الأقل في تفجيرين بأفغانستان * مسؤول: حركة الشباب الصومالية تقتل خمسة رجال شرطة في شمال كينيا * شقيق لزعيم طالبان الباكستانية السابق من بين ستة استسلموا للجيش * مفوضية اللاجئين: 65.3 مليون نازح حول العالم في 2015 * الكونجو الديمقراطية تعلن تفشي وباء الحمى الصفراء في ثلاثة أقاليم السعودية * تراجع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.444 مليون ب/ي في أبريل * مؤشر البورصة مرتفعا 0.25 % إلى 6559 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * بي.بي تعتمد استثمارات لتطوير حقل غاز مصري بعد 15 شهرا من اكتشافه * وزيرة: مصر تتفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر * ارتفاع العائد على السندات المصرية لأجل 5 سنوات في عطاء اليوم * بنك مصر والبنك الأهلي يرفعان الفائدة على الودائع بعد قرار المركزي * * مؤشر البورصة ينزل 1.83% إلى 7203.6 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.96% إلى 4481.04 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.28% إلى 3305.9 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * وزير المالية: الكويت تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية * ميزان الكويتية تتفاوض مع الفيصلية السعودية لمشاركتها في الصافي للأغذية * ترسية مناقصة حكومية على المشتركة الكويتية بمبلغ 19.3 مليون دينار * مؤشر البورصة ينخفض 0.47% إلى 5431.7 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونس -57.94 -0.33% 17675.16 نقطة ستاندرد أند بورز -6.77 -0.33% 2071.22 ناسداك -44.58 -0.92% 4800.34 يوروفرست 300 +14.88 +1.18% 1280.11 نيكي (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء) +167.19 +1.05% 16132.49‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.19 -0.38% 49.18 دولار/برميل برنت -0.24 -0.47% 50.41 العملات والذهب ‭(الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1330-1.1335‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.14-104.17 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4656-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4659‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1286.10-1286.90 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)