الأربعاء 22 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تنتزع السيطرة على منطقتين في الفلوجة من الدولة الاسلامية * بيان: الحرس الثوري الإيراني: إسقاط الجنسية عن الزعيم الشيعي آية الله عيسى قاسم سيؤدي إلى "ثورة إسلامية" في البحرين * الأردن يقول إنه سيضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمنه وحدوده * محكمة مصرية تقضي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية * الأمم المتحدة: قرار البحرين إسقاط الجنسية عن زعيم شيعي "غير مبرر" * أمريكا تدين الهجوم على حرس الحدود الأردني * الأمم المتحدة: على القوى الدفع تجاه حل سياسي بسوريا أهم الأنباء العالمية * كوريا الشمالية تطلق صاروخين متوسطي المدى سقطا في بحر اليابان * اليابان: الصاروخ الثاني يظهر أن بيونجيانج تحقق نجاحا في تطوير الصواريخ الباليستية المتوسطةالمدى * ااتفاق بين نيجيريا ومتشددي دلتا النيجر على وقف إطلاق النار لمدة شهر * محكمة ألمانية ترفض استئنافا قدمه إردوغان في قضية دار * مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة لتشديد إجراءات مبيعات الأسلحة النارية * أنجلينا جولي وجون كيري يحضران حفل إفطار رمضاني بمناسبة اليوم العالمي للاجئين * المسلمون في أمريكا يرون في لهجة ترامب وقودا للتحامل والاعتداء عليهم * طالبان تخطف 25 رجلا على الأقل من حافلات في جنوب أفغانستان * اعتقال رجل في بروكسل للاشتباه في أن بحوزته متفجرات السعودية * روسيا تتجاوز السعودية للشهر الثالث على التوالي كأكبر مصدر للنفط للصين * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 6553.01 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تعلن نتائج دراسة إرجوت القمح "خلال أيام" * المركزي المصري يغلق شركتي صرافة نهائيا للتلاعب في أسعار العملة * بنك مصر يحصل على تسهيل مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من 3 بنوك إماراتية * متعاملون: المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا في أول عطاء بعد رفع الفائدة * مؤشر البورصة يرتفع 0.66% إلى 7250.92 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تجار: مشتر إماراتي يطرح مناقصة لشراء 20 ألف طن من الذرة الصفراء * مؤشر أبوظبي ينزل 0.96% إلى 4503.49 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.13% إلى 3343.43 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بنوك كويتية ترفض الإفصاح عن استفادتها من صفقة أمريكانا * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 5437.62 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونز +24.86 +0.14% 17829.73 نقطة ستاندرد أند بورز +5.65 +0.27% 2088.90 ناسداك +6.549 +0.14% 4843.763 يوروفرست 300 +9.08 +0.68% 1336.10 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) -80.35 -0.50% 16088.60 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.34 +0.68% 50.19 دولار/برميل برنت +0.29 +0.57% 50.91 العملات والذهب ‭(الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1261-1.1264‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.47-104.52 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4676-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4681‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1267.30-1268.80 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)