مقدمة 1-المركزي المصري يبيع 115.6 مليون دولار في عطاء ويبقي الجنيه مستقرا

(لإضافة نتيجة العطاء الرسمي)

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه للدولار في العطاء الرسمي للعملة الأجنبية اليوم الثلاثاء وهو أول عطاء منذ أن رفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بواقع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه باع 115.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

لكن العملة المصرية تراجعت في السوق السوداء اليوم حيث أفاد متعاملون بأن السعر تراوح بين 11.05 و11.08 جنيه للدولار مقارنة مع 10.95 جنيه الأسبوع الماضي.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ورفع البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد إلى 12.3 بالمئة في مايو آيار. وزاد التضخم الأساسي إلى معدل سنوي 12.23 بالمئة الشهر الماضي من 9.51 بالمئة في أبريل نيسان.

وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد البنوك المصرية لرويترز "الجميع يتوقع أن يقوم المركزي بخفض جديد للعملة. ولكن ذلك لن يحدث خلال السنة المالية الحالية حتى لا يحدث ارتباك في حسابات الحكومة في الميزانية قبل أيام من إغلاق السنة."

وتبدأ السنة المالية في أول يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.