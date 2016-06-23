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صباح الخير من رويترز

Thu Jun 23, 2016 5:22am GMT
 
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الخميس 23 يونيو حزيران    

      أهم الأنباء الإقليمية
    * ولي ولي العهد السعودي والامين العام للامم المتحدة يبحثان
حماية أطفال اليمن
    * ارتفاع عدد قتلى اشتباكات وانفجار في بلدة بليبيا إلى 40  
    * الخارجية الامريكية تشير الى توقف جهود البحرين لتحقيق
المصالحة الوطنية
    * وكالة: الأسد يكلف عماد خميس بتشكيل حكومة جديدة.
    * حكومة مصر تقول إنها ستقدم وثائق للقضاء تدعم اتفاقية ترسيم
الحدود مع السعودية.
    * التحالف بقيادة أمريكا يتوقع قتالا عنيفا مع تنظيم الدولة
الإسلامية في منبج.
    * قوات ليبية تتقدم في مواجهة مقاتلي الدولة الإسلامية في سرت.
    * امريكا تنقل معتقلا يمنيا من سجن جوانتانامو الى جمهورية
الجبل الاسود
    * تركيا تضرب أهدافا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق
وجنوب شرق تركيا.
    * وزير خارجية تركيا يقول بلاده ستواصل الاجتماع مع حماس.
    * تحليل-مسؤولون: المكاسب أمام الدولة الإسلامية ليست كافية
وقد ترتد بأثر عكسي.

     أهم الأنباء العالمية
    * البريطانيون يصوتون على عضوية الاتحاد الاوروبي بعد حملة
مريرة 
    * كيم جونج اون: كوريا الشمالية اصبح لديها القدرة على مهاجمة
أهداف أمريكية في منطقة المحيط الهادي
    * زعيم محلي نيجيري: المتشددون قد يمنحون الحكومة بعض الوقت
لتنفيذ المطالب.
    * بدء حوار التعاون في شمال شرق آسيا في بكين.
    * الحكومة الألمانية توافق على توسيع دور البحرية في البحر
المتوسط.
    * حصري-وزارة العدل الأمريكية تعترض على اقتراح أوباما بشأن
جوانتانامو.
    * بوتين: روسيا يجب أن تصبح أقوى ردا على تصرفات حلف الأطلسي.
    * البابا فرنسيس يزور أرمينيا نهاية الأسبوع ويتجنب وصف
"إبادة".
    * السلطات السويسرية تعتقل مشتبها بأنه أحد زعماء الإسلاميين
المتشددين.
    * رئيس وزراء اليابان يصف إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بأنه
لا يُغتفر.
    * الهند تطلق 20 قمرا صناعيا دفعة واحدة.

      السعودية
    * وزير الطاقة: السعودية قد تستعيد دورها في موازنة سوق النفط
بعد التعافي.
    * مؤشر البورصة يتراجع 31% إلى 6523.42 نقطة في الإغلاق السابق

      مصر
    * إم.إم جروب تسعى لطرح 25% من أسهمها في بورصة مصر لجمع 400
مليون جنيه.
    * مؤشر البورصة يهبط 1.3% إلى 7156.49 نقطة في الإغلاق السابق.

     الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.13% إلى 4497.85 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.97% إلى 3375.87 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * الوطنية الدولية الكويتية تتخارج من استثمارات بأكثر من 16
مليون دينار.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.52% إلى 5409.2 نقطة في الإغلاق
السابق.

      الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونز        -48.9        -0.27%        17780.83 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.45        -0.17%        2085.45
ناسداك            -10.44      -0.22%      4833.32
يوروفرست 300        +6.29        +0.47%      1342.39
نيكي (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس)
            +136.38     +0.85%     16202.10
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النفط (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     +0.28        +0.57%       49.41 دولار/برميل
برنت               +0.26        +0.52%       50.14

العملات والذهب ‭(الساعة 0520 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1337-1.1342‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.63-104.66   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1261.81-1262.81 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 