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صباح الخير من رويترز

Sun Jun 26, 2016 4:10am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 26 يونيو حزيران    

      أهم الأنباء الإقليمية
    * مرصد: غارات جوية سورية أو روسية تقتل العشرات في شرق سوريا 
    * الأمم المتحدة: نزوح الآلاف بسبب قتال بين حكومة جنوب
السودان ومسلحين 
    * الشرطة: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق في الصومال إلى 15 
    * وكالة: تركيا تعتقل 28 شخصا للاشتباه بصلات مالية مع رجل دين
معارض 

     أهم الأنباء العالمية
    * 23 قتيلا في أسوأ فيضانات تشهدها أمريكا هذا العام 
    * حريق غابات كاليفورنيا يدمر 150 منزلا ويهدد المزيد
    * مقتل 8 وإصابة 20 من مسؤولي الشرطة الهندية في هجوم
للمتشددين في كشمير  
    * أكثر من مليوني شخص في بريطانيا يوقعون على عريضة لإجراء
استفتاء جديد 
    * الاتحاد الأوروبي يعين بلجيكيا لتنسيق المفاوضات مع بريطانيا
بشأن الخروج 
    * ميركل: لا داعي لدفع بريطانيا للخروج السريع من الاتحاد
الأوروبي 
    * رئيسة وزراء اسكتلندا تبدأ مساع للبقاء في الاتحاد الأوروبي
والاستقلال 
    * البابا يحث أرمينيا وتركيا على التصالح وتجنب الثأر 
    * بلجيكا تعتقل شخصين بتهمة المشاركة في أنشطة "إرهابية"
    * غرق تسعة أشخاص في انقلاب قارب في كينيا 
    * تقرير إعلامي:رئيس وزراء ماليزيا يعلن حكومة جديدة يوم
الاثنين 

      السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.28% إلى 6550.97 نقطة في الإغلاق
السابق

      مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.35% إلى 7253.31 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.04% إلى 4499.73 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.24% إلى 3367.64 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.02% إلى 5407.99 نقطة في الإغلاق
السابق.

      الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -611.21    -3.39%        17399.86 نقطة
ستاندرد أند بورز    -76.02        -3.6%        2037.3
ناسداك            -202.06    -4.12%      4707.98
يوروفرست 300        -90.41        -6.65%      1269.50
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            +136.38     +0.85%     16202.10
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +0.28        +0.57%       49.41 دولار/برميل
برنت               +0.26        +0.52%       50.14

العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1337-1.1342‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.63-104.66   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1261.81-1262.81 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 