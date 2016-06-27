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صباح الخير من رويترز

Mon Jun 27, 2016 4:10am GMT
 
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الإثنين 27 يونيو حزيران    

      أهم الأنباء الإقليمية
    * قناة المنار:مفجرون انتحاريون يقتلون ستة ويصيبون 13 في قرية
لبنانية
    * صحيفة: أسلحة من المخابرات الأمريكية لمقاتلي المعارضة
السورية تُباع في السوق السوداء للأسلحة
    * سكان يقولون إن سبعة قتلوا في ضربات جوية قادتها السعودية
باليمن 
    * قائد عراقي يعلن هزيمة الدولة الإسلامية في الفلوجة 
    * مسؤول إسرائيلي كبير: توصلنا لاتفاق مع تركيا لتطبيع
العلاقات
    * مواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الأمن
الإسرائيلية
    * الأمم المتحدة سترحل جنودا من بعثتها في جنوب السودان على
خلفية أحداث عنف
    * خامنئي: تجريد زعيم شيعي بحريني من الجنسية يهدد بإثارة
أعمال عنف
    * البحرية الإيطالية تنقذ مهاجرين قبالة ساحل ليبيا
    * 

      أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة : مقتل خمسة في تصادم بين قطار وسيارة بولاية
كولورادو الأمريكية 
    * عودة رحلة لشركة طيران سنغافورة لمطار تشانجي واشتعال حريق
فيها دون حدوث إصابات 
    * راخوي يقول إن حزب الشعب فاز في الانتخابات الإسبانية 
    * الشرطة النيجيرية: تحرير مخطوفين أجانب من أيدي مسلحين في
دلتا النيجر 
    * الجيش النيجيري يقول إنه حرر 5000 شخص خطفتهم بوكو حرام
    * البابا يقول على الكنيسة طلب الصفح من المثليين على سوء
معاملتهم 
    * إيطاليا تعتقل ثاني أهم مطلوب من زعماء المافيا 
    * ستيرجن: سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح اسكتلندا.
    * هاموند: حرمان بريطانيا من دخول السوق الموحدة سيكون كارثيا.
    * نتيجة استفتاء بريطانيا تثير القلق في آسيا وتهز حزب العمال.
    * ألمانيا: يجب إتاحة الفرصة للندن لإعادة التفكير في خروجها
من الاتحاد الأوروبي.
    * مسلحو الدولة الإسلامية يشنون هجمات جديدة في شرق أفغانستان.


      السعودية 
    * مصادر: السعودية تفوض بنوكا لترتيب سندات بمليارات
الدولارات.
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.10% إلى 6478.60 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    *  محكمة مصرية تقضي بوقف قرار محافظ المركزي بقصر مدة عمل
رؤساء البنوك على 9 سنوات فقط.
    * قفزة حادة في فرق سعر العرض والطلب على الجنيه الاسترليني في
بنوك مصر.
    * مؤشر البورصة يهبط 5.54% إلى 6851.61 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    *  بنك دبي الإسلامي يعلن الانتهاء من إصدار حقوق قيمته 3.2
مليار درهم.
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 1.85% إلى 4416.68 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 3.25% إلى 3258.17 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * مساهمو الاستثمارات الصناعية والمالية الكويتية يقررون تصفية
الشركة.
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.1% إلى 5347.92 نقطة في الإغلاق
السابق.

      الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -611.21    -3.39%        17399.86 نقطة
ستاندرد أند بورز    -76.02        -3.6%        2037.3
ناسداك            -202.06    -4.12%      4707.98
يوروفرست 300        -90.41        -6.65%      1269.50

     نيكي (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) 
            +275.48     +1.84%     15227.50
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النفط (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     -0.26        -0.55%       47.38 دولار/برميل
برنت               -0.14        -0.29%       48.27

العملات والذهب ‭(الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1027-1.1034‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.86-101.89   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1324.33-1325.43 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 