الإثنين 27 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * قناة المنار:مفجرون انتحاريون يقتلون ستة ويصيبون 13 في قرية لبنانية * صحيفة: أسلحة من المخابرات الأمريكية لمقاتلي المعارضة السورية تُباع في السوق السوداء للأسلحة * سكان يقولون إن سبعة قتلوا في ضربات جوية قادتها السعودية باليمن * قائد عراقي يعلن هزيمة الدولة الإسلامية في الفلوجة * مسؤول إسرائيلي كبير: توصلنا لاتفاق مع تركيا لتطبيع العلاقات * مواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية * الأمم المتحدة سترحل جنودا من بعثتها في جنوب السودان على خلفية أحداث عنف * خامنئي: تجريد زعيم شيعي بحريني من الجنسية يهدد بإثارة أعمال عنف * البحرية الإيطالية تنقذ مهاجرين قبالة ساحل ليبيا * أهم الأنباء العالمية * الشرطة : مقتل خمسة في تصادم بين قطار وسيارة بولاية كولورادو الأمريكية * عودة رحلة لشركة طيران سنغافورة لمطار تشانجي واشتعال حريق فيها دون حدوث إصابات * راخوي يقول إن حزب الشعب فاز في الانتخابات الإسبانية * الشرطة النيجيرية: تحرير مخطوفين أجانب من أيدي مسلحين في دلتا النيجر * الجيش النيجيري يقول إنه حرر 5000 شخص خطفتهم بوكو حرام * البابا يقول على الكنيسة طلب الصفح من المثليين على سوء معاملتهم * إيطاليا تعتقل ثاني أهم مطلوب من زعماء المافيا * ستيرجن: سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح اسكتلندا. * هاموند: حرمان بريطانيا من دخول السوق الموحدة سيكون كارثيا. * نتيجة استفتاء بريطانيا تثير القلق في آسيا وتهز حزب العمال. * ألمانيا: يجب إتاحة الفرصة للندن لإعادة التفكير في خروجها من الاتحاد الأوروبي. * مسلحو الدولة الإسلامية يشنون هجمات جديدة في شرق أفغانستان. السعودية * مصادر: السعودية تفوض بنوكا لترتيب سندات بمليارات الدولارات. * مؤشر البورصة يتراجع 1.10% إلى 6478.60 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * محكمة مصرية تقضي بوقف قرار محافظ المركزي بقصر مدة عمل رؤساء البنوك على 9 سنوات فقط. * قفزة حادة في فرق سعر العرض والطلب على الجنيه الاسترليني في بنوك مصر. * مؤشر البورصة يهبط 5.54% إلى 6851.61 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * بنك دبي الإسلامي يعلن الانتهاء من إصدار حقوق قيمته 3.2 مليار درهم. * مؤشر أبوظبي ينخفض 1.85% إلى 4416.68 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 3.25% إلى 3258.17 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مساهمو الاستثمارات الصناعية والمالية الكويتية يقررون تصفية الشركة. * مؤشر البورصة يتراجع 1.1% إلى 5347.92 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -611.21 -3.39% 17399.86 نقطة ستاندرد أند بورز -76.02 -3.6% 2037.3 ناسداك -202.06 -4.12% 4707.98 يوروفرست 300 -90.41 -6.65% 1269.50 نيكي (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) +275.48 +1.84% 15227.50 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.26 -0.55% 47.38 دولار/برميل برنت -0.14 -0.29% 48.27 العملات والذهب ‭(الساعة 0403 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1027-1.1034‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.86-101.89 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3400-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3409‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1324.33-1325.43 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)