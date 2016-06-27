وزير: مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقتراض 5 مليارات دولار

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير في المجموعة الاقتصادية في مصر إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لإقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لإقتراض 5 مليارات دولار.

"هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

ولم يرد محافظ البنك المركزي وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يتسن على الفور الاتصال بصندوق النقد للحصول على تعقيب.

كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.