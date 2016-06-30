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صباح الخير من رويترز

Thu Jun 30, 2016 4:31am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 30 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤولون أمريكيون يقولون لرويترز إن التحالف الذي تقوده
أمريكا نفذ ضربات على تنظيم الدولة الإسلامية حول مدينة الفلوجة
العراقية الأربعاء قتلت نحو 250 من مقاتلي التنظيم.
    * القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب قاعدة جوية مهمة جنوب
الموصل.
    * العراق يضمن قرضا أمريكيا بقيمة 2.7 مليار دولار لمعدات
عسكرية.
    * مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة للمرة الثانية في شهر
واحد.
    * المرصد السوري: معارضون مدعومون من أمريكا يسيطرون على مطار
عسكري قرب البوكمال.


أهم الأنباء العالمية
    * اجتماع متوقع بين إردوغان وبوتين قبل قمة مجموعة العشرين
وخلالها.
    * الكرملين: زعيما روسيا وتركيا اتفقا على طي "صفحة الأزمة" في
العلاقات.
    * مصادر من المعارضة: تقهقر قوات سورية مدعومة من أمريكا أمام
تقدم الدولة الإسلامية.
    * مكتب حاكم اسطنبول: هجوم مطار أتاتورك أسفر عن مقتل 41
وإصابة 239.
    * الجيش: مقتل جنديين في هجومين لمسلحين أكراد بجنوب شرق
تركيا.
    * باكستان ترحل 500 لاجئ أفغاني قبل الموعد النهائي للتسجيل.
    * حراس مسلحون سيحرسون شواطئ فرنسا هذا الصيف.

السعودية 
    * الفالح: مسؤولون سعوديون ويابانيون يبحثون الاستثمار في طرح
أرامكو.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 6500.42 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * بايونيرز المصرية تسعى لإصدار شهادات إيداع دولية بحد أقصى
ثلث أسهم رأسمالها.
    * مسؤول: إيجاس المصرية طرحت مناقصة لاستئجار سفينة ثالثة
للتغييز.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 6942.52 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مصدر: الانتهاء من دمج مبادلة وآيبيك بحلول نهاية 2017.
    * كونسورتيوم بقيادة ألستوم يفوز بعقد قيمته 2.9 مليار دولار
لتمديد مترو دبي.
    * وكالة أنباء الإمارات: حكومة أبوظبي تقرر دمج مبادلة وآيبيك.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.22% إلى 4417.03 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.38% إلى 3271.38 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 5374.78 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +284.96    +1.64%        17694.68 نقطة
ستاندرد أند بورز    +34.68        +1.7%        2070.77
ناسداك            +87.38     +1.86%      4779.25
يوروفرست 300        +38.37        +3.06%      1290.86
نيكي (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
            +127.18     +0.82%    
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النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     -0.88        -0.44%       49.44 دولار/برميل
برنت               -0.61        -1.21%       50.00

العملات والذهب ‭(الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1103-1.1107‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.76-102.81   ين
الاسترليني/الدولار   
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دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1314.46-1315.23 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 