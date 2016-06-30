وكالة: محافظ المركزي المصري يقول لا تغيير في استخدام بطاقات الخصم بالخارج

القاهرة 30 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري قوله اليوم الخميس إنه لا تغيير في استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد وذلك بعد يوم من خطاب أصدره البنك أمس الأربعاء يوجه بقصر استخدامها على داخل البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المحافظ طارق عامر قوله "لكل بنك الحق في وضع الحدود على استخدامات عملائه من مدفوعات النقد الأجنبي بالخارج من خلال بطاقات الخصم بالعملة المحلية لكن يجب التيقظ لحدوث عمليات تلاعب كبيرة من بعض العملاء."

تأتي تصريحات عامر اليوم بعد أن أصدر البنك المركزي توجيها في خطاب إلى رؤساء البنوك اطلعت عليه رويترز أمس يوم الأربعاء بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد.

وقال الخطاب "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط."

وقال عامر اليوم "عمليات المضاربة تكبد الدولة مليارات الدولارات... تنظيما لهذا التسيب وجه البنك المركزي البنوك برقابة وتنظيم استخدام الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما وذلك لتجنب سوء استخدامها."