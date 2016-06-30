مقدمة 1-المركزي المصري: قرار بطاقات الخصم يتعلق "بإساءة الاستخدام"

(لإضافة بيان البنك المركزي)

القاهرة 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن تعليماته الصادرة بخصوص استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد إنما تتعلق بمن "يسيئون استخدام بطاقات الخصم في الحصول علي مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام."

وقال البنك في بيان إنه وجه البنوك إلى "عدم إيقاف بطاقات تستخدم بأسلوبها المعتاد وذلك لتفادي إيقاف معاملات الأفراد وبطاقاتهم بدون داع.

"وفي جميع الأحوال يؤكد البنك المركزي المصري استمرار العمل بجميع البطاقات القائمة سواء الخصم أو الائتمان دون تغيير في ضوء التعليمات المقررة من كل بنك."

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن محافظ البنك المركزي قوله في وقت سابق اليوم إنه لا تغيير في استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد وذلك بعد يوم من خطاب أصدره البنك يوجه بقصر استخدامها على داخل البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المحافظ طارق عامر قوله "لكل بنك الحق في وضع الحدود على استخدامات عملائه من مدفوعات النقد الأجنبي بالخارج من خلال بطاقات الخصم بالعملة المحلية لكن يجب التيقظ لحدوث عمليات تلاعب كبيرة من بعض العملاء."

تأتي تصريحات عامر اليوم بعد أن أصدر البنك المركزي توجيها في خطاب إلى رؤساء البنوك اطلعت عليه رويترز أمس الأربعاء بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد.

وقال الخطاب "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط."

وقال عامر اليوم "عمليات المضاربة تكبد الدولة مليارات الدولارات... تنظيما لهذا التسيب وجه البنك المركزي البنوك برقابة وتنظيم استخدام الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما وذلك لتجنب سوء استخدامها."