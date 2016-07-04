ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.546 مليار دولار نهاية يونيو

القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.546 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 17.521 مليار دولار في نهاية مايو أيار.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 25 مليون دولار في مايو أيار.

وسدد المركزي المصري الجمعة الماضية مليار دولار إلى قطر قيمة سندات. وسدد يوم السبت نحو 720 مليون دولار قسط ديون نادي باريس.