مسؤول: مصر سددت 720 مليون دولار لنادي باريس في أول يوليو
القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن بلاده سددت نحو 720 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة يوم الجمعة الأول من يوليو تموز.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "سددنا 720 مليون دولار لنادي باريس الجمعة الماضية. مصر ملتزمة بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها."
وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل ستة أشهر لنادي باريس.
وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس زادت 17.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 لتسجل 3.553 مليار دولار في نهاية مارس آذار مقارنة مع 3.030 مليار دولار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.