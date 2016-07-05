إعادة-صباح الخير من رويترز

(لمزيد من المشتركين) الثلاثاء 5 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * مقتل أربعة ضباط شرطة في تفجيرات انتحارية في ثلاث مدن سعودية. * تقارير إخبارية: إسرائيل توافق على بناء منازل جديدة لمستوطنين. * العراقيون يطالبون بالقضاء على "الخلايا النائمة" للمتشددين بعد تفجير الكرادة. * وزير الخارجية: تركيا تقترح التعاون مع روسيا في قتال الدولة الإسلامية. * معارضون ايرانيون يقولون ان أكثر من 40 اصيبوا في قصف لمعسكرهم قرب مطار بغداد الدولي. * الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم هدفين للجيش السوري. أهم الأنباء العالمية * صحيفة صينية رسمية: يجب على بكين أن تكون مستعدة لمجابهة عسكرية في بحر الصين الجنوبي. * نائبة عن حزب العمال البريطاني تعلن استعدادها للإطاحة بكوربين. * 30 قتيلا في 4 أيام في إطار حرب الفلبين على المخدرات. * أمريكا تحتفل بالرابع من يوليو وسط إجراءات أمن مشددة ومخاوف من الإرهاب والعنف. * استقالة مسؤول من الحزب الحاكم بماليزيا "لعدم وجود عدالة" في خلاف بشأن صندوق إم.دي.بي1. * الشرطة الإيطالية تكشف شبكة لتهريب البشر وتعتقل العشرات. * شرطة ماليزيا تؤكد صلة الدولة الإسلامية بهجوم بقنبلة على حانة. * تنظيم القاعدة يحث المسلمين في الهند على شن هجمات منفردة. * المركبة الفضائية جونو تتخذ مدارا حول كوكب المشتري. السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.546 مليار دولار نهاية يونيو. * مصر تسعى لشراء 165 ألف طن من السولار في أغسطس. * العز الدخيلة للصلب المصرية تتكبد خسارة 173.7 مليون جنيه في الربع/1. * وزير: مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تنخفض إلى 3.4 مليار دولار في 2015-2016. * مؤشر البورصة يرتفع 2.88% إلى 7182.80 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4575.84 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.03% إلى 3371.22 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5389.60 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +19.38 +0.11% 17949.37 نقطة ستاندرد أند بورز +4.09 +0.19% 2102.95 ناسداك +19.90 +0.41% 4862.57 يوروفرست 300 +10.18 +0.78% 1313.45 نيكي (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء ) -150.49 -0.95% 15625.31‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء ) الخام الأمريكي -0.81 -1.65% 48.18 دولار/برميل برنت -0.56 -1.12% 49.54 العملات والذهب ‭(الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1124-1.1127‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.03-102.07 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3247-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3251 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1343.16-1343.93 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)