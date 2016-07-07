الخميس 7 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * الكرملين: بوتين وأوباما يؤكدان الاستعداد لزيادة التنسيق في سوريا. * مصدر عسكري: الجيش السوري يعلن التهدئة 72 ساعة في أنحاء البلاد. * كيري: أمريكا ترحب بإعلان التهدئة في سوريا. * صحيفة: تركيا تبحث عن مشتبه بهما في هجوم اسطنبول قرب الحدود السورية. * الكرملين:هجوم اسطنبول قد يكون نتيجة لتجاهل تركيا وأوروبا "لإشارات" موسكو. * لجنة تحقيق بريطانية تنتقد بلير بسبب الأسس القانونية لغزو العراق. * لجنة تحقيق بريطانية: الأسس القانونية لغزو العراق "ليست مرضية". * بلير يدافع عن قراراته بشأن حرب العراق ويبدي أسفه. * بلير يقول إنه سيتحمل مسؤولية أخطاء حرب العراق كاملة. * كاميرون: نواب بريطانيون ينبغي أن يتحملوا قدرا من المسؤولية بشأن العراق. * رئيس وزراء بريطانيا: من المهم تعلم الدروس من غزو العراق. * مصادر: 26 قتيلا على الأقل في هجوم على قاعدة للجيش اليمني. أهم الأنباء العالمية * أوباما يغير موقفه ويقول انه سيبقي 8400 جندي أمريكي في افغانستان حتى نهاية فترة ولايته * وزيرة العدل الامريكية تقرر عدم توجيه أي إتهامات في قضية البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون * كاميرون: إخفاقات التخطيط في العراق لم تتكرر في أفغانستان. * كاميرون: الشراكة مع الولايات المتحدة حيوية لأمننا القومي. * حلف الأطلسي يعتزم الموافقة على مزيد من الدعم لأفغانستان. * الدولة الإسلامية: هجوم مطعم داكا "جزء يسير من القادم". * الحكم على شقيق مهاجم باريس بالسجن تسع سنوات. * وزير الخارجية الأمريكي يصل جورجيا ليطمئنها بشأن الأمن. * رئيس وزراء الهند يتصل بنظيره الباكستاني لتهنئته بالعيد والاطمئنان عليه بعد جراحة.السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تلمح إلى اجراءات للرد على قرار البرلمان الايطالي وقف تزويدها بقطع غيار لطائرات (إف16) * كابيتال ايكونوميكس: احتمالات لجوء مصر لصندوق النقد ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2011. * مؤشر البورصة يرتفع 2.88% إلى 7182.80 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4575.84 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.03% إلى 3371.22 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5389.60 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +78 +0.44% 17918.62 نقطة ستاندرد أند بورز +11.18 +0.54% 2099.73 ناسداك +36.26 +0.75% 4859.16 يوروفرست 300 -21.14 -1.64% 1264.83 نيكي (الساعة 0455 جمت اليوم الخميس) -79.60 -0.52 % 15299.39 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬ النفط (الساعة 0455 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.23 +0.48% 47.66 دولار/برميل برنت +0.22 +0.45% 49.02 العملات والذهب ‭(الساعة 0455 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1099-1.1103‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.98-101.01 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2990-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬1.2995 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1367.11-1367.91 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)