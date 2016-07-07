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صباح الخير من رويترز

Thu Jul 7, 2016 4:59am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 7 يوليو تموز


    أهم الأنباء الإقليمية
    * الكرملين: بوتين وأوباما يؤكدان الاستعداد لزيادة التنسيق في
سوريا.
    * مصدر عسكري: الجيش السوري يعلن التهدئة 72 ساعة في أنحاء
البلاد.
    * كيري: أمريكا ترحب بإعلان التهدئة في سوريا.
    * صحيفة: تركيا تبحث عن مشتبه بهما في هجوم اسطنبول قرب الحدود
السورية.
    * الكرملين:هجوم اسطنبول قد يكون نتيجة لتجاهل تركيا وأوروبا
"لإشارات" موسكو.
    * لجنة تحقيق بريطانية تنتقد بلير بسبب الأسس القانونية لغزو
العراق.
    * لجنة تحقيق بريطانية: الأسس القانونية لغزو العراق "ليست
مرضية".
    * بلير يدافع عن قراراته بشأن حرب العراق ويبدي أسفه.
    * بلير يقول إنه سيتحمل مسؤولية أخطاء حرب العراق كاملة.
    * كاميرون: نواب بريطانيون ينبغي أن يتحملوا قدرا من المسؤولية
بشأن العراق.
    * رئيس وزراء بريطانيا: من المهم تعلم الدروس من غزو العراق.
    * مصادر: 26 قتيلا على الأقل في هجوم على قاعدة للجيش اليمني.


    أهم الأنباء العالمية
    * أوباما يغير موقفه ويقول انه سيبقي 8400 جندي أمريكي في
افغانستان حتى نهاية فترة ولايته
    * وزيرة العدل الامريكية تقرر عدم توجيه أي إتهامات في قضية
البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون 
    * كاميرون: إخفاقات التخطيط في العراق لم تتكرر في أفغانستان.
    * كاميرون: الشراكة مع الولايات المتحدة حيوية لأمننا القومي.
    * حلف الأطلسي يعتزم الموافقة على مزيد من الدعم لأفغانستان.
    * الدولة الإسلامية: هجوم مطعم داكا "جزء يسير من القادم".
    * الحكم على شقيق مهاجم باريس بالسجن تسع سنوات.
    * وزير الخارجية الأمريكي يصل جورجيا ليطمئنها بشأن الأمن.
    * رئيس وزراء الهند يتصل بنظيره الباكستاني لتهنئته بالعيد
والاطمئنان عليه بعد جراحة.السعودية 
    * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق
السابق.


    مصر
    * مصر تلمح إلى اجراءات للرد على قرار البرلمان الايطالي وقف
تزويدها بقطع غيار لطائرات (إف16)   
    * كابيتال ايكونوميكس: احتمالات لجوء مصر لصندوق النقد ارتفعت
لأعلى مستوى منذ 2011.
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.88% إلى 7182.80 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4575.84 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.03% إلى 3371.22 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5389.60 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +78           +0.44%        17918.62 نقطة
ستاندرد أند بورز    +11.18        +0.54%        2099.73
ناسداك            +36.26      +0.75%      4859.16
يوروفرست 300        -21.14        -1.64%      1264.83

 نيكي        (الساعة 0455 جمت اليوم الخميس)    
                   -79.60           -0.52 %     15299.39       
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    النفط (الساعة 0455 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     +0.23        +0.48%       47.66 دولار/برميل
برنت               +0.22        +0.45%       49.02


    العملات والذهب ‭(الساعة 0455 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1099-1.1103‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.98-101.01   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2990-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬1.2995   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1367.11-1367.91 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 