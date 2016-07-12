الثلاثاء 12 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * مقتل رجلي شرطة مصريين في انفجار بسيناء * كارتر: أمريكا ترسل 560 جنديا إضافيا إلى العراق قبل حملة الموصل * وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق في زيارة لم يعلن عنها من قبل * أمريكا تدين القتال في جنوب السودان * اليابان ترسل طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من جنوب السودان * المرصد السوري: مقاتلو المعارضة يشنون هجوما في حلب * وكالة: إيران تحيل قضايا معتقلين مزدوجي الجنسية للمحكمة * تجدد الاشتباكات في جوبا بعد دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس * متشددون صوماليون يهاجمون قاعدة عسكرية ومقتل 10 جنود على الأقل * إسرائيل تقر قانونا يقول منتقدوه انه يستهدف جماعات حقوقية أهم الأنباء العالمية * كوريا الشمالية تقول إنها ستعامل محتجزين أمريكيين بموجب "قانون الحرب" * إغلاق برج إيفل وانتهاء الاختبار الأمني لاحتفالات فرنسا ببطولة أوروبا * ماي المرشحة الوحيدة لزعامة حزب المحافظين بعد انسحاب ليدسوم * ميركل: الجماعات المتشددة أدخلت "إرهابيين" إلى أوروبا وسط اللاجئين * مقتل 22 شخصا وتشرد 170 ألفا في فيضانات بالهند * بريطانيا تبحث تعديل قواعد للسماح ببدء تشغيل السيارات ذاتية القيادة * بريطانيا تعلن عن اتفاقات بمليارات الدولارات مع بوينج * السلطات الأمريكية: منفذ هجوم دالاس خطط لعملية أكبر السعودية * مصادر: السعودية ستبقي إمدادات الخام لآسيا دون تغير في اغسطس * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 6570.34 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تسمح بنسبة 0.05% من الارجوت في القمح المستورد بدءا من الثلاثاء * مؤشر البورصة يهبط 0.15% إلى 7506.18 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تجار: مستورد إماراتي يطرح مناقصة لشراء 15 ألف طن من علف الصويا * صندوق ماليزي يوافق على طلب تحكيم تقدمت به آيبيك الإماراتية * مؤشر أبوظبي يهبط 0.61% إلى 4540.27 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.22% إلى 3392.90 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.29% إلى 5365.47 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +80.19 +0.44% 18226.93 نقطة ستاندرد أند بورز +7.26 +0.34% 2137.16 ناسداك +31.88 +0.64% 4988.64 يوروفرست 300 +19.47 +1.50% 1315.49 نيكي (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء) +453.03 +2.88% 16161.85 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.03 +0.07% 44.79 دولار/برميل برنت +0.08 +0.17% 46.33 العملات والذهب (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1074-1.1078‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.02-103.05 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3052-‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3057 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1354.77-1355.30 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)