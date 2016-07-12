مقدمة 1-المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار

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من أسماء الشريف ولين نويهض

القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا دون تغير عند 8.78 جنيه للدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء وذلك خلافا لتوقعات السوق لتخفيض وشيك في قيمة العملة المصرية.

وقد أدت تكهنات خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع الأسهم المصرية في الأيام الماضية.

وقال البنك المركزي إنه باع 118.6 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة الدوري بسعر الصرف الحالي دون تغيير ليؤكد تعليقات مصرفيين في وقت سابق.

وخفضت مصر العملة المحلية نحو 14 بالمئة في منتصف مارس آذار في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

لكن سعر الجنيه انخفض في السوق السوداء منذ ذلك الحين مما جدد الضغوط على البنك المركزي لتبني مزيد من الإجراءات.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة التكهنات بأن تخفيض قيمة العملة بات وشيكا بعدما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر لصحف محلية إن تركيزه ينصب على تحفيز الاقتصاد والتحول إلى سياسة لسعر الصرف تكون أكثر مرونة وتتماشى مع العرض والطلب.