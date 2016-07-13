الأربعاء 13 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * المعارضة السورية:طائرات روسية تقصف مخيما على الحدود مع الأردن * قوات عراقية تلتحم شمالي الموصل وتشدد الخناق على الدولة الإسلامية * البنتاجون:مسؤولو التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية يجتمعون في أمريكا الأسبوع المقبل * البحرين تعتقل رجلين للاشتباه بتورطهما في تفجير أودى بحياة امرأة * قصف وضربات جوية في حصار الدولة الإسلامية بسرت الليبية * سكان جنوب السودان يخرجون من المخابئ بعد قتال عنيف * وكالات: هيئة استشارية إيرانية توافق على عقد النفط الجديد * وزارة: إيران تزيد صادراتها من الخام لأكثر من 2.5 مليون ب/ي * هاموند: اجتماع في لندن بين مركزي إيران والخزانة الأمريكية وبنوك دولية * نمو أرباح قطر الوطني في الربع/2 بدعم شراء بنك تركي * القطرية تعتزم الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من لاتام ايرلاينز أهم الأنباء العالمية * * توقع إعلان ترامب اسم المرشح معه لمنصب نائب الرئيس يوم الجمعة * محكمة: الصين ليس لها حق تاريخي في بحر الصين الجنوبي * قوات مالي تطلق النار على متظاهرين وتقتل اثنين * مقتل 20 وإصابة العشرات في تصادم قطارين جنوب إيطاليا * استقالة وزيرين هنديين بعد أسبوع من توسيع رئيس الوزراء حكومته * أوبك تتوقع تحسن سوق النفط في 2017 وتضرر الاقتصاد من خروج بريطانيا * معاهدة نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا تدخل حيز التنفيذ السعودية * المملكة القابضة تستكمل صفقة آكور وتتكبد خسائر بسبب الاسترليني * صافي ربح جرير ينخفض 17% في الربع/2 مخالفا التوقعات * مؤشر البورصة يرتفع 0.84% إلى 6625.78 نقطة في الإغلاق السابق مصر * البنك المركزي يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار * مؤشر البورصة يهبط 0.65% إلى 7457.50 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ييرتفع 0.05% إلى 4542.74 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.31% إلى 3437.51 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الحكومة تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون الانتاج * طرح سندات بثلاثة مليارات دينار بالسوق العالمية قبل نهاية 2016 * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 5377.75 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +120.74 +0.66% 18347.67 نقطة ستاندرد أند بورز +14.98 +0.70% 2152.14 ناسداك +34.18 +0.69% 5022.82 يوروفرست 300 +14.97 +1.14% 1330.46 نيكي (الساعة 0450 جمت اليوم الأربعاء) +148.13 +0.92% 16243.785 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0450 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.41 -0.88% 46.39 دولار/برميل برنت -0.49 -1.01% 47.98 العملات والذهب (الساعة 0450 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1060-1.1062‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.16-104.21 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.330 3-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3308 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1337.25-1337.73 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)