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صباح الخير من رويترز

Wed Jul 13, 2016 5:00am GMT
 
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الأربعاء 13 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    * المعارضة السورية:طائرات روسية تقصف مخيما على الحدود مع
الأردن 
    * قوات عراقية تلتحم شمالي الموصل وتشدد الخناق على الدولة
الإسلامية 
    * البنتاجون:مسؤولو التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية
يجتمعون في أمريكا الأسبوع المقبل
    * البحرين تعتقل رجلين للاشتباه بتورطهما في تفجير أودى بحياة
امرأة 
    * قصف وضربات جوية في حصار الدولة الإسلامية بسرت الليبية
    * سكان جنوب السودان يخرجون من المخابئ بعد قتال عنيف
    * وكالات: هيئة استشارية إيرانية توافق على عقد النفط الجديد
    * وزارة: إيران تزيد صادراتها من الخام لأكثر من 2.5 مليون ب/ي
    * هاموند: اجتماع في لندن بين مركزي إيران والخزانة الأمريكية
وبنوك دولية
    * نمو أرباح قطر الوطني في الربع/2 بدعم شراء بنك تركي
    * القطرية تعتزم الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من لاتام
ايرلاينز

أهم الأنباء العالمية
    * 
    * توقع إعلان ترامب اسم المرشح معه لمنصب نائب الرئيس يوم
الجمعة
    * محكمة: الصين ليس لها حق تاريخي في بحر الصين الجنوبي
    * قوات مالي تطلق النار على متظاهرين وتقتل اثنين
    * مقتل 20 وإصابة العشرات في تصادم قطارين جنوب إيطاليا
    * استقالة وزيرين هنديين بعد أسبوع من توسيع رئيس الوزراء
حكومته 
    * أوبك تتوقع تحسن سوق النفط في 2017 وتضرر الاقتصاد من خروج
بريطانيا
    * معاهدة نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا تدخل حيز
التنفيذ

السعودية
    * المملكة القابضة تستكمل صفقة آكور وتتكبد خسائر بسبب
الاسترليني
    * صافي ربح جرير ينخفض 17% في الربع/2 مخالفا التوقعات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.84% إلى 6625.78 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * البنك المركزي يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.65% إلى 7457.50 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ييرتفع 0.05% إلى 4542.74 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.31% إلى 3437.51 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الحكومة تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون الانتاج
    * طرح سندات بثلاثة مليارات دينار بالسوق العالمية قبل نهاية
2016
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 5377.75 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +120.74    +0.66%        18347.67 نقطة
ستاندرد أند بورز    +14.98        +0.70%        2152.14
ناسداك            +34.18      +0.69%      5022.82
يوروفرست 300        +14.97        +1.14%      1330.46
 
نيكي    (الساعة 0450 جمت اليوم الأربعاء)
                +148.13    +0.92%     16243.785       
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النفط (الساعة 0450 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     -0.41        -0.88%       46.39 دولار/برميل
برنت              -0.49        -1.01%       47.98

العملات والذهب (الساعة 0450 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1060-1.1062‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.16-104.21   ين
الاسترليني/الدولار   
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دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1337.25-1337.73 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 