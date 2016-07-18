Wed 9 Aug 2017 | 4:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Jul 18, 2016 4:34am GMT
 
[-] نص [+] 

الإثنين 18 يوليو تموز

    أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤول: القبض على قائد قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا
    * رئيس وزراء تركيا: الحكومة ستواصل ملاحقة مدبري محاولة
الانقلاب
    * رئيس وزراء تركيا: الحياة عادت لطبيعتها
    * مؤيدو إردوغان يتجمعون أمام منزل المعارض كولن بأمريكا
    * إيران تستأنف الرحلات الجوية مع تركيا بعد محاولة الانقلاب
    * إردوغان: تركيا ستكتب لأمريكا وحكومات غربية للمطالبة بإعادة
أنصار كولن
    * تلفزيون العربية: السعودية تعتقل الملحق العسكري التركي لدى
الكويت 
    * إردوغان يتعهد بمواصلة تطهير مؤسسات الدولة
    * إسرائيل تتوقع استمرار مسار المصالحة مع تركيا.
    * عسكريون أتراك فارون يمثلون أمام الإدعاء في اليونان
    * إسرائيل: القبض على فلسطيني يحمل متفجرات في محطة قطارات
بالقدس.
    * الجيش السوري يصل إلى الطريق الرئيسي المؤدي لمناطق المعارضة
في حلب.
    * المعارضة السورية تقول إن على أمريكا التصدي لروسيا
    * الصدر يشير إلى أنصاره باستهداف القوات الأمريكية التي تقاتل
تنظيم الدولة الإسلامية 
    * حكم قضائي في البحرين بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها.
    * العاهل المغربي يقول إن المغرب سيعود إلى الاتحاد الافريقي 
    * البرلمان الجزائري يقر قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ
العمل [

     أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 3 ضباط شرطة ومنفذ الهجوم في إطلاق نار بولاية لويزيانا
الأمريكية 
    * تقرير:تحطم طائرة خلال عرض جوي كندي ومقتل قائدها 
    * مسلحون يسيطرون على مركز للشرطة في أرمينيا ويطالبون
بالإفراج عن ساسة.
    * رئيسة وزراء اسكتلندا لا تستبعد البقاء في الاتحاد الأوروبي
وبريطانيا.
    * بريطانيا: مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يصلون قبل الانسحاب
قد لا يتمكنون من البقاء.
    * مصدر قضائي: اعتقال رجل وامرأة على صلة بهجوم نيس.
    * فالس: منفذ هجوم نيس اعتنق الفكر المتطرف مؤخرا.
    * اعتقال متظاهرين من فيتنام احتجوا على موقف بكين من حكم بحر
الصين الجنوبي.  السعودية
    *  نمو صافي ربح بنك الرياض 1.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات.
    * مؤشر البورصة  يرتفع 0.3% إلى  6680.8 نقطة في الإغلاق
السابق.   مصر

    *  مسؤول مصري: زين الكويتية تخاطب الحكومة بشأن رخصة الجيل
الرابع.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 7559.64 نقطة في الإغلاق
السابق. الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.45% إلى 4597.45 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.47% إلى 3488.27 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    *  أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 7.2% في الربع/2.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.02% إلى 5398.55 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +10.14     +0.05%        18516.55 نقطة
ستاندرد أند بورز    -2.01        -0.09%        2161.74
ناسداك            -4.47      -0.09%      5029.59
يوروفرست 300        -1.98        -0.15%      1335.71 
                                                    
نيكي    (السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة)
        (مستويات الإغلاق السابق)
            +111.96    +0.68%     16497.85       
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     +0.07        +0.15%       46.02 دولار/برميل
برنت              +0.23        +0.48%       47.84 
    
العملات والذهب (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1060-1.1064‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        105.45-105.48   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3218-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3224   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1328.50-1328.72 دولار

 (إعداد علاء رشدي درار للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 