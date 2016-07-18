الإثنين 18 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * مسؤول: القبض على قائد قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا * رئيس وزراء تركيا: الحكومة ستواصل ملاحقة مدبري محاولة الانقلاب * رئيس وزراء تركيا: الحياة عادت لطبيعتها * مؤيدو إردوغان يتجمعون أمام منزل المعارض كولن بأمريكا * إيران تستأنف الرحلات الجوية مع تركيا بعد محاولة الانقلاب * إردوغان: تركيا ستكتب لأمريكا وحكومات غربية للمطالبة بإعادة أنصار كولن * تلفزيون العربية: السعودية تعتقل الملحق العسكري التركي لدى الكويت * إردوغان يتعهد بمواصلة تطهير مؤسسات الدولة * إسرائيل تتوقع استمرار مسار المصالحة مع تركيا. * عسكريون أتراك فارون يمثلون أمام الإدعاء في اليونان * إسرائيل: القبض على فلسطيني يحمل متفجرات في محطة قطارات بالقدس. * الجيش السوري يصل إلى الطريق الرئيسي المؤدي لمناطق المعارضة في حلب. * المعارضة السورية تقول إن على أمريكا التصدي لروسيا * الصدر يشير إلى أنصاره باستهداف القوات الأمريكية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية * حكم قضائي في البحرين بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها. * العاهل المغربي يقول إن المغرب سيعود إلى الاتحاد الافريقي * البرلمان الجزائري يقر قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ العمل [ أهم الأنباء العالمية * مقتل 3 ضباط شرطة ومنفذ الهجوم في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية * تقرير:تحطم طائرة خلال عرض جوي كندي ومقتل قائدها * مسلحون يسيطرون على مركز للشرطة في أرمينيا ويطالبون بالإفراج عن ساسة. * رئيسة وزراء اسكتلندا لا تستبعد البقاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. * بريطانيا: مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يصلون قبل الانسحاب قد لا يتمكنون من البقاء. * مصدر قضائي: اعتقال رجل وامرأة على صلة بهجوم نيس. * فالس: منفذ هجوم نيس اعتنق الفكر المتطرف مؤخرا. * اعتقال متظاهرين من فيتنام احتجوا على موقف بكين من حكم بحر الصين الجنوبي. السعودية * نمو صافي ربح بنك الرياض 1.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات. * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 6680.8 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مسؤول مصري: زين الكويتية تخاطب الحكومة بشأن رخصة الجيل الرابع. * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 7559.64 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.45% إلى 4597.45 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.47% إلى 3488.27 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 7.2% في الربع/2. * مؤشر البورصة يتراجع 0.02% إلى 5398.55 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +10.14 +0.05% 18516.55 نقطة ستاندرد أند بورز -2.01 -0.09% 2161.74 ناسداك -4.47 -0.09% 5029.59 يوروفرست 300 -1.98 -0.15% 1335.71 نيكي (السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة) (مستويات الإغلاق السابق) +111.96 +0.68% 16497.85 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.07 +0.15% 46.02 دولار/برميل برنت +0.23 +0.48% 47.84 العملات والذهب (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1060-1.1064‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 105.45-105.48 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3218-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3224 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1328.50-1328.72 دولار (إعداد علاء رشدي درار للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)