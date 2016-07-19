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صباح الخير من رويترز

Tue Jul 19, 2016 4:23am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 19 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير خارجية بريطانيا يحث روسيا على مطالبة الاسد بالتنحي 
    * امريكا وروسيا تنتقدان تقرير بان جي مون بشان الاتفاق النووي
مع ايران 
    * مقتل 6 جنود يمنيين و4 مدنيين في تفجيرين انتحاريين قرب
المكلا
    * بدء محاكمة المتهمين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران
    * موجيريني: على تركيا احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان
    * الاتحاد الأوروبي يذكر تركيا بالتزامها عدم تطبيق عقوبة
الإعدام
    * تركيا توسع حملة تطهير بعد انقلاب فاشل وتطالب واشنطن بتسليم
كولن
    * يلدريم: تركيا لديها وثائق تفصيلية عن محاولة الانقلاب
الفاشلة
    * مسؤول: جندي تركي يفتح النار أمام محكمة في أنقرة ولا خسائر
بشرية
    * رئيس أوغندا يعارض فرض حظر الأسلحة على جنوب السودان
    * وزير الدفاع: فرنسا هاجمت قواعد للدولة الإسلامية خلال الليل
    * وكالة: إيران تتسلم الجزء الصاروخي من نظام إس-300 الدفاعي
من روسيا

أهم الأنباء العالمية
    * كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية  
    * الفلبين تقول انها رفضت عرضا من الصين لحوار مشروط
    * رئيسة وزراء بريطانيا ماي ستلتقي ميركل في أول زيارة خارجية
لها
    * كيري: الشراكة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي قوية لا تنكسر
    * قائد البحرية الصينية: لن نوقف البناء في بحر الصين الجنوبي
    * رئيس وزراء استراليا يجري تعديلا محدودا على حكومته
    * مصدر: مقتل ستة وإصابة ثمانية في هجمات لمتشددين بقازاخستان
    * برلين: لا مؤشر على أن محاولة الانقلاب سيؤثر على اتفاق
الهجرة مع تركيا
    * الكرملين: قلقون من الاضطرابات في تركيا وأرمينيا وقازاخستان
    * وكالة: إصابة 9 في مشاجرة في مركز للمهاجرين بالمجر

السعودية
    * مصادر: بن لادن السعودية تطلب إرجاء سداد قرض بعد تأخر
استلام مستحقات
    * بنك الرياض يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم أرباحا نقدية عن
النصف/1
    * تراجع طفيف لأرباح سامبا السعودية في الربع/2
    * أرباح بنك البلاد السعودي تتراجع 11% في الربع/2
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.18% إلى 6669  نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * إعمار مصر تقرر تخفيض رأسمالها بإلغاء 90 مليون سهم خزينة
    * مصر ترفض 4 شحنات فول صويا لاحتوائها على العفن الأبيض
    * ارتفاع العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء
اليوم
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7628.64 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * صافي ربح بنك أبوظبي يتجاوز التوقعات في الربع/2 رغم انخفاضه
12.3%
    * نمو أرباح الإمارات دبي الوطني 16% في الربع/2 مع انخفاض
مخصصات القروض المتعثرة
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.25% إلى 4586.05 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.35% إلى 3535.20 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * أرباح بنك الكويت الدولي ترتفع 13% في الربع/2.
    * سفن الكويتية توقع عقدا مع مقاول مشروع تابع للبترول الوطنية
بقيمة 49.7 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.17% إلى 5380.45 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +16.50     +0.09%        18533.05 نقطة
ستاندرد أند بورز    +5.15        +0.24%        2166.89
ناسداك            +26.20     +0.52%      5055.78
يوروفرست 300        +2.35        +0.18%      1338.06
نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الثلاثاء)
            +105.07    +0.64%     16602.92
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النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     -0.23        -0.51%       45.01 دولار/برميل
برنت            -0.21        -0.45%       46.75

العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1073-1.1077‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        105.75-105.79   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3221   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1329.51-1330.28 دولار

 (إعداد هالة قنديل  للنشرة العربية)
 