المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار

القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه أبقى سعر الجنيه دون تغير يذكر عند 8.78 جنيه للدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء.

وذكر البنك أنه باع 119.4 مليون دولار بسعر العطاء السابق في تأكيد لتعليقات في وقت سابق من مصرفيين.

وخفضت مصر العملة المحلية نحو 14 بالمئة في منتصف مارس آذار في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.