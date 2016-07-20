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صباح الخير من رويترز

Wed Jul 20, 2016 4:34am GMT
 
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الأربعاء 20 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش الأمريكي: المعارضة السورية تسيطر على مقر قيادة
للدولة الإسلامية في منبج
    * المرصد: مقتل 56 مدنيا فيما يشتبه أنها ضربات للتحالف في
سوريا
    * إيطاليا: إنقاذ 3200 مهاجر وإنتشال جثة واحدة قبالة ساحل
ليبيا 
    * أوباما وإردوغان يبحثان وضع الداعية كولن في إتصال هاتفي
    * يلدريم يتعهد باجتثاث حركة كولن "من جذورها"
    * مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث تركيا على الالتزام
بسيادة القانون
    * مقتل صبي فلسطيني في اشتباك مع القوات الاسرائيلية بالضفة
الغربية
    * جماعة أنصار الدين الاسلامية المتشددة تعلن المسؤولية عن
هجوم في مالي 

أهم الأنباء العالمية
    * الحزب الجمهوري يرشح رسميا دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة
الامريكية 
    * كوريا الشمالية تقول انها أجرت تجربة لمحاكاة هجوم على
موانيء ومطارات في كوريا الجنوبية
    * وزير الخارجية الالماني يدعو لزيادة التعاون بين الشرطة
وأجهزة المخابرات في اوروبا
    * فرونتكس: ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين لإيطاليا بمقدار
الربع في يونيو حزيران
    * محكمة فلبينية تسقط دعوى اختلاس ضد أرويو وتأمر بإطلاق
سراحها
    * مقتل 26 شخصا في احتراق حافلة سياحية في تايوان

السعودية
    * نمو صافي ربح بنك ساب السعودي 1.2% في الربع/2
    * نمو طفيف لأرباح السعودي الهولندي في الربع/2 والنتائج
تتجاوز التوقعات
    * مؤشر البورصة ينزل 0.5% إلى 6649.2 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصر ترشح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو 
    * المركزي يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار
    * مسؤول: زين الكويتية تبحث مع الحكومة المصرية رخصة الجيل
الرابع
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7596.96 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * الحكومة الامريكية توافق على بيع الامارات قنابل بقيمة 785
مليون دولار 
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.06% إلى 4583.41 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.26% إلى 3526.16 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * وربة يعتزم إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار لتعزيز
رأسماله
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.18% إلى 5370.8  نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +25.96     +0.14%        18559.01 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.11        -0.14%        2163.78
ناسداك            -19.41     -0.38%      5036.37
يوروفرست 300        -5.85        -0.44%      1332.21
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
            -93.64     -0.56%     16629.67
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النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     +0.13        +0.29%       44.78 دولار/برميل
برنت            +0.17        +0.36%       46.83

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1012-1.1014‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        105.95-105.99   ين
الاسترليني/الدولار   
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دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1333.00-1333.80 دولار

 (إعداد هالة قنديل  للنشرة العربية)
 