وكالة: محافظ المركزي المصري يقول الوقت غير مناسب لتعويم الجنيه

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأربعاء إن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة.

وقال عامر في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب."