مقدمة 2-محافظ المركزي المصري يقول الوقت غير مناسب لتعويم الجنيه

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من لين نويهض وإيهاب فاروق

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأربعاء إن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة لكنه ترك الباب مفتوحا أمام خفض محتمل في قيمة العملة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن خفض قيمة الجنيه أمر لا مفر منه. لكن توقيت مثل تلك الخطوة مهم لتعظيم أثرها وتخفيف التأثيرات التضخمية خاصة مع خطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام بينما لم تستكمل بعد إصلاح الدعم.

وقال عامر في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب."

وخفضت مصر قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة في مارس أذار إلى حوالي 8.78 جنيه مقابل الدولار في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت نظرا للنقص الحاد في النقد الأجنبي.

لكن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء هبط منذ ذلك الحين وهو ما زاد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتنامت التكهنات بخفض ثان في قيمة الجنيه منذ أن أبلغ عامر صحفا محلية في أوائل يوليو تموز بأن تركيزه ينصب على تنشيط الاقتصاد والتحرك صوب سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف.