مقدمة 1-متعاملون: الدولار يقفز إلى 12.05 جنيها في السوق السوداء بمصر

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من إيهاب فاروق

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - قال متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز اليوم الخميس إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 12.05 جنيها ويسجل مستوى تاريخيا جديدا.

وقال مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية لرويترز اليوم إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في مجلس النواب أمس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عامر قوله "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب."

وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر إلى إمكانية التخفيض في الوقت المناسب للمركزي حيث شدد في الثالث من يوليو تموز في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

وقبل تصريحات محافظ المركزي للصحف المصرية الثلاث كان الدولار يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.